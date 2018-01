Politica

NEWS ALERT Lovitură pentru Guvernul PSD. Un ministru influent a demisionat

de mediafax, 03 ianuarie 2018, 21:14

"Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activităţii în calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, vă prezint demisia".

foto gov.ro

Doina Pană a demisionat miercuri din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate, se arată într-un comunicat oficial al ministerului.

"Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activităţii în calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul ministerului Apelor şi Pădurilor, pe motiv de sănătate. Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o şi vă asigur de întreg sprijinul meu pentru îndeplinirea programului de guvernare din calitatea mea de parlamentar", se arată în demisia către premierul Mihai Tudose, care este înregistrată miercuri, 3 ianuarie.

Doina Pană a demisionat miercuri din funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, invocând motive de sănătate, se arată într-un comunicat oficial al ministerului.

„Prin acţiunile întreprinse şi măsurile concrete luate în domeniul Păduri în cele două mandate ale mele de ministru al Apelor şi Pădurilor (martie 2014 - decembrie 2014 şi 30 iunie 2017 - 3 ianuarie 2018), precum şi prin activitatea mea susţinută în Parlamentul României, consider că mi-am îndeplinit misiunea: scăderea drastică a tăierilor ilegale de arbori din pădurile României", arată Doina Pană, într-un raport de activitate anexat demisiei din funcţia de ministru.

„Datorită Radarului Pădurilor şi a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat în 2014, şi a măsurilor legislative la care am fost co-iniţiator, un nou Cod Silvic şi o nouă Lege a contravenţiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal (conform raportului Curţii de Conturi a României din anul 2014), s-a ajuns la cca 0,4 milioane mc/an. Tot datorită Radarului Pădurilor, care nu permite achiziţia de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situaţia că România a devenit, din exportator de buştean, importator de buştean. Exportăm pe an cca. 0,3 milioane mc şi importăm pe an peste 2 milioane mc", mai arată Doina Pană.

De asemenea, „sistemul informatic SUMAL funcţionează din 2014, fără întrerupere. El a fost dezvoltat în plus, în 2014, faţă de cerinţele Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, încât drumul lemnului de când pleacă din pădure până la destinatarul final (mobilă sau ieşire din ţară) este urmărit în timp real prin intermediul Radarului Pădurilor. Este un sistem unic în Europa, posibil în lume, foarte eficient. Un exemplu de foarte bună practică, apreciat public şi de Comisia Europeană. Colaborarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale creează premisele dezvoltării eficiente a întregului sistem informatic integrat".

„Toate acestea, coroborate cu dezvoltarea informatică a SUMAL şi a Radarului Pădurilor, completate de promulgarea noului Statut al personalului silvic, vor conduce, în scurt timp, la diminuarea spre 0 a tăierilor ilegale în România", mai arată ministrul demisionar.

Dragnea: Propunerea pentru noul ministru al Apelor şi Pădurilor, stabilită în CEx zilele următoare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, transmite, pe Facebook că nominalizarea pentru noul ministru al Apelor şi Pădurilor va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va fi convocat zilele următoare, după ce Doina Pană şi-a anunţat miercuri demisia.

"Îi mulţumesc doamnei ministru Doina Pană pentru activitatea deosebită depusă în Guvernul României! #RadarulPădurilor, Codul #silvic, diminuarea defirişărilor ilegale, toate acestea şi multe altele nu ar fi fost posibile fără implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru va fi stabilită în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va fi convocat zilele următoare", anunţă pe Facebook, Liviu Dragnea.

Bădălău: Probabil Ministerul Apelor va fi comasat la Mediu, aşa cum a fost foarte mult timp

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că Ministerul Apelor şi Pădurilor va fi comasat cu cel al Mediului, "aşa cum a fost foarte mult timp", măsura de reorganizare a Guvernului fiind anunţată de Liviu Dragnea, în ultimul său interviu.

"A existat o discuţie, o declaraţie publică a dlui preşedinte Dragnea, în care a spus că ne propunem o restructurare a ministerelor. (...) Reorganizarea guvernului asta şi înseamnă (comasarea ministerelor - n.r.). Am mai auzit povestea asta că reorganizezi să-l măreşti. Nu, reorganizezi pentru a-l micşora. Probabil Ministerul Apelor va fi comasat la Mediu, aşa cum a fost foarte mult timp", a declarat pentru MEDIAFAX preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău.

El a mai spus că decizia de comasare va fi luată într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD.

"E normal să fie un CEx. Eu spuneam de declaraţia dânsului. În acelaşi timp, în ultimul interviul al dânsului a spus că urmează să regândească arhitectura guvernamentală", a mai spus Bădălău.

---------------------------------------------------

Doina Pană, are 60 de ani, este vicepreşedinte PSD şi a mai fost ministru, în Guvernul condus de Victor Ponta, unde a deţinut mandatul de la Ape, Păduri şi Piscicultură. A devenit cunoscută după ce, în 2014, presa a relatat că, într-o vizită făcută la inundaţiile din judeţul Teleorman, premierul Victor Ponta i-ar fi spus: „Ce faci, fă, Doina, aici? Aveai chef de nişte inundaţii?". Cei doi au infirmat acest dialog.

Doina Pană se află la al doilea mandat şi în Legislativ. De profesie este inginer electrotehnist, şi a lucrat în învăţământ de 34 de ani. S-a născut pe data de 16 mai 1957, în comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adriana Doina Pană s-a născut în 16 mai 1957 în comuna Matei din judeţul Bistriţa-Năsăud. Ea are un băiat stabilit în străinătate şi este văduvă.

Este licenţiată în electrotehnică, profesia sa de bază fiind de inginer electrotehnist, şi are masterat în Administraţie Publică.

După absolvirea facultăţii, Doina Pană a lucrat la Fabrica de Hârtie din Prundu Bârgăului, apoi a născut un băiat şi s-a mutat la Bistriţa la o fabrică, actuala Iproeb, care "patrona" Liceul Electrotehnic, actualul Colegiu Tehnic Infoel.

În 2008, timp de opt luni, ea a fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei. Anul acesta, a fost numită pentru o scurtă perioadă inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În 2004, Doina Pană a devenit consilier judeţean, iar în 2008 a câştigat un al doilea mandat în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, mandat pe care l-a întrerupt în perioada în care a fost numită secretar de stat în Ministerul Economiei, unde a stat opt luni în funcţie. În 2009, Doina Pană a fost candidat la alegerile pentru Parlamentul European.

În 2012, ea a fost aleasă din nou consilier judeţean. În 9 decembrie, Doina Pană a devenit deputat în Colegiul 1 Bistriţa-Livezile, obţinând 56,85% din voturi. Ea era singura femeie parlamentar din Bistriţa-Năsăud.