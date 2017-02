Politica

Ludovic Orban candidează la preşedinţia PNL

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2017, 13:16

Ludovic Orban: "Mi-am depus candidatura pentru a oferi partidului din care fac parte caracter şi identitate, forţă şi credibilitate".

"Am aşteptat această reuniune a BPN al PNL, care dă startul alegerilor interne în partid, pentru a-mi anunţa candidatura fermă la funcţia de preşedinte al partidului. Perioada care începe în viaţa PNL va fi decisivă pentru evoluţia ulterioară a noastră. Mi-am depus candidatura pentru a oferi partidului din care fac parte caracter şi identitate, forţă şi credibilitate. Obiectivul meu este să transform în bine PNL astfel încât să putem să câştigăm toate competiţiile electorale împotriva PSD", a declarat liberalul Ludovic Orban.

Potrivit Mediafax, Ludovic Orban a afirmat că, în calitate de preşedinte, vrea să fie garantul unităţii PNL, afirmând că nu va face nicio discriminare între membrii PNL.

"Nu fac parte din nicio facţiune, cooperativă, gaşcă, grup. Eu fac parte dintr-o echipă, iar echipa mea este întregul PNL", a mai spus Orban.

PNL trebuie să trăiască "pe propriile picioare" şi să ia decizii în conformitate cu aşteptările societăţii, însă, în acelaşi timp, trebuie să aibă cu preşedintele Klaus Iohannis "un parteneriat onest, transparent, cinsit, care să ajute România să meargă înainte", a spus Orban.

Orban a afirmat că nu are nicio temere legată de faptul că în cazul său nu există o decizie definitivă a instanţei.

"Atunci când mi s-a făcut o nedreptate strigătoare la cer şi mi s-a deschis acest dosar penal, când eram înscris cu şanse mari în cursa pentru primăria Capitalei am făcut un pas înapoi, un sacrificiu personal deşi sunt un om a cărui carieră a reprezentat un model de cinste (...) nu am candidat nici la Parlament şi am aşteptat să se pronunţe instanţa de fond. Odată ce s-a pronunţat instanţa de fond nu am nici un fel de motiv să îmi imaginez că se va întâmpla altceva", a mai spus Orban.

Ludovic Orban a afirmat că vrea cât mai multă democraţie în PNL, ca membri de la baza partidului să fie lăsaţi să îşi exprime voinţa în mod liber, conducerile locale să fie alese în adunări generale ale organizaţiilor locale, nu pe sistem de delegaţi, conducerea judeţeană să fie aleasă în conferinţa judeţeană, iar conducerea naţională să fie aleasă de Convenţia Naţională sau de fiecare membru al PNL, care îndeplineşte criteriile statutare.

"(Propunerea mea este-n.r.) să aibă dreptul să îşi aleagă toţi membri preşedintele partidului", a mai spus Orban.

Orban a respins ideea potrivit căruia propunerea este similară manierei în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea a fost ales de social-democraţi, oferind ca exemplu alegerile interne din Franţa.

"Nu cum s-a întâmplat la PSD, uitaţi-vă în Franţa", a spus Orban.