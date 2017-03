Politica

Ludovic Orban, discuție cu Klaus Iohannis înainte de a-şi depune candidatura

de Ziua de Cluj, 02 martie 2017, 15:27

Ludovic Orban a declarat joi, că a discutat cu Klaus Iohannis înainte de a-și depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL.

"Am avut o discuție cu președintele Iohannis înainte de a-mi depune candidatura, nu pot să vă redau discuții care s-au purtat între patru ochi", a afirmat Orban, întrebat dacă a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre candidatura la șefia PNL.

Orban a mai afirmat că și-a propus să participe, în fiecare județ, la întâlniri ample cu organizațiile PNL, punctând că vrea să asculte părerile membrilor partidului cu privire la "ce consideră ei că trebuie schimbat în bine în activitatea PNL", relatează Agerpres.

"Am capacitatea să particip la reconstrucția PNL după alegerile parlamentare care au avut loc la sfârșitul anului trecut, practic la renașterea PNL, pentru ca PNL să redevină forța politică de dreapta care să asigure dezvoltarea și modernizarea României și care să aibă capacitatea să câștige toate alegerile care vor urma, după Convenția Națională care va avea loc la sfârșitul lunii iunie. (...) Prima trecere în fiecare județ este o trecere care are rolul de a asculta ceea ce spun colegii mei de partid de la 'firul ierbii', de a înțelege ce consideră ei că trebuie schimbat în bine în activitatea PNL, de a înțelege ce consideră ei că s-a greșit în deciziile partidului. (...) În consultările pe care le-am avut până acum, dar care vor continua în toate județele, am avut probleme legate de leadership, probleme de mesaj politic, de lipsă de credibilitate a multora dintre comunicatorii PNL, probleme foarte serioase legate de funcționarea internă a partidului, de nerespectare a statutului partidului. Cam acestea sunt, pe scurt, problemele pe care în mare parte și eu le consider problemele principale ale partidului", a punctat liberalul.