Mai multe autocare cu simpatizanţi PSD au ajuns în Capitală pentru parada de 1 Decembrie

de mediafax, 01 decembrie 2017, 09:08

Mai mulţi simpatizanţi PSD au ajuns, vineri dimineaţă, cu autocarele în Capitală, din diferite judeţe din ţară, oamenii declarând că au venit pentru a participa la parada de Ziua Naţională şi că s-au organizat singuri.





De la Constanţa a ajuns, vineri dimineaţă, un autocar inscripţionat cu semnul electoral PSD, în care erau aproximativ 100 de persoane.

"Am venit pentru că sunt româncă. Şi pentru că este ziua noastră. Nu vreau să-l fluier pe Iohannis, pentru că este român ca mine, preşedintele ţării, şi îl respect. Pe la 4 şi jumătate am plecat din Constanţa. Am venit pe banii mei. Mă întorc când se termină parada", a declarat Anica.

"Am venit de la Constanţa. Am plecat pe la 4.30-5.00. Am venit la demonstraţie, să vedem parada, nu am văzut-o pe viu prea curând şi am venit să o văd. Când se termină, venim toţi la autocar şi plecăm. Noi, pensionarii, ne-am strâns şi am venit aici. Pe banii noştri. Noi plătim autocarul", a mai spus George, pensionar.

"Am venit pentru că e ziua României, e o zi importantă şi vrem să vedem parada. Nu ne-a organizat nimeni. Noi, din proprie iniţiativă, am vrut să venim şi noi la Bucureşti să vedem parada. Iubim Armata Română, ne iubim ţara şi suntem patrioţi. E o sărbătoare mare. Nu sunt membră PSD", a declarat o femeie.

"Am venit de la Petrila, pentru Ziua Naţională a României. Vrem să participăm şi noi la parada portului popular. Sunt membru de partid PSD. Ne-am mobilizat noi, mai multe persoane şi am zis că vrem să venim la Bucureşti pentru a participa la această paradă. Fiecare ne-am plătit transportul, cam undeva la 100 de lei", a explicat Lucian.

Oamenii spun că se vor întoarce acasă tot cu autocarele, imediat ce se termină parada.