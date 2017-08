Politica

Ministrul Consultării Publice, la Cluj: Comisiile trebuie să fie mult mai active

de Ziua de Cluj, 10 august 2017, 16:02

Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat că partenerii din respectivele comisii trebuie să fie mult mai activi în propuneri și întâlnirile să nu se limiteze doar la prezentarea unor rapoarte de activitate.

FOTO: EuropaFM

"Propunerea concretă din partea clujenilor a venit de la unul dintre partenerii sindicali, prin care ni s-a solicitat despărțirea unor sectoare de activitate care acum sunt în vigoare, cum este cel cu medicina umană - medicina veterinară, un sector care nu avea cum să funcționeze foarte bine cu cele două domenii la un loc, fiind total diferite. În vizitele pe care le-am făcut în celelalte județe, încercăm, de asemenea, să primim puncte de vedere pe ceea ce ar trebui să însemne activitatea acestor comisii de dialog social. Nu cred că este normal ca aceste comisii de dialog social să fie doar întâlniri în care să se dezbată rapoarte de activitate, ci să fie comisii în care punctele de vedere ale partenerilor sociali să fie luate în considerare și ei să vină cu idei, cu propuneri. Practic, trebuie să fie o relație bazată pe parteneriat, în care discutăm împreună problemele pe care le identificăm și căutăm soluții pentru ele. Ele trebuie să fie mult mai active și mult mai implicate în decizia publică care se ia la nivel local sau la nivel guvernamental", a spus Gabriel Petrea, citat de agerpres.ro.

El a mai spus că urmează să fie modificate prevederile legale privind dialogul social.

"În momentul de față avem constituite, la nivelul Ministerului, grupuri de lucru pentru modificarea Legii 62 privind dialogul social și a HG 1260. Am ajuns la punctul la care avem o propunere concretă pentru HG 1260 și am văzut că și partea sindicală, și partea patronală au fost de acord cu aceste modificări și sper ca în cel mai scurt timp să avem o formă finală pe care s-o lansăm în dezbatere publică și să o aprobăm într-o viitoare ședință de Guvern. În ceea ce privește Legea 62 privind dialogul social, am primit din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național o propunere pe care acum o analizăm; când va fi gata varianta finală, o vom lansa în dezbatere și cu partea patronală, urmând ca apoi să fie lansată în dezbatere publică și, sperăm noi, în toamna acestui an să avem un proiect de lege trimis către Parlament", a menționat ministrul Dialogului Social.

Totodată, acesta a afirmat că în viitoarea lege va fi creat cadrul necesar încheierii contractelor colective de muncă la nivel de sector.

"Ce este foarte important în viitoarea lege e că vom crea cadrul, astfel încât contractele colective de muncă la nivel de sector să poată fi încheiate. La nivel de unitate există deja o cultură a încheierii acestor contracte colective de muncă, la nivel național, dialogul și consultarea cu confederațiile sindicale și patronale funcționează foarte bine, atât la nivelul comisiilor de dialog social, cât și la nivelul Consiliului economic și social sau al Consiliului național tripartit pentru dialog social. Avem de rezolvat o problemă la nivel de sector și din acest motiv am decis și modificarea sectoarelor de activitate și mărirea numărului acestor sectoare", a explicat Gabriel Petrea.

Ministrul Consultării Publice a participat, joi, la ședința Comisiei de Dialog Social Cluj, alături de Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, iar apoi a avut o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale.