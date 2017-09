Politica

Ministrul Sănătăţii, reacţie după dosarul CNAS: Toleranţă zero la corupţie

de mediafax, 01 septembrie 2017, 14:13

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, vineri, că în timpul mandatului său toleranţa la suspiciunile de corupţie este zero, motiv pentru care i-a propus premierului Mihai Tudose să-l elibereze din funcţie pe Marian Burcea, care a fost reţinut de procurorii DNA.

"Dl preşedinte (al CNAS - n.r.) Burcea a fost numit la propunerea ministrului Sănătăţii de către premier. La fel, la propunerea ministrului Sănătăţii a fost eliberat astăzi(vineri - n.r.). Am propus preluarea atribuţiilor de preşedinte de către dl. vicepreşedinte Vulcănescu. Vreau să precizez că în timpul mandatului meu există toleranţă zero pentru orice suspiciune legată de corupţie. Acesta este motivul pentru care astăzi (vineri - n.r.), împreună cu dl. prim-ministru am luat această decizie", a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.

El a mai spus că nu poate declara mai mult, deoarece este declanşată o anchetă.

Marian Burcea a reţinut, alături de alte 13 persoane, în dosarul privind decontările ilegale. Burcea este suspectat de comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi folosirea influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite.