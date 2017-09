Politica

Mircea Irimie, liderul Pro România Cluj, anunţă un val de cereri de înscriere în partid după venirea lui Ponta. Foştii pesedişti clujeni, în expectativă

de Mircea Tatar, 04 septembrie 2017, 15:01

Noul partid al lui Victor Ponta se bazează la Cluj în primul rând pe foştii membri ai Partidului Conservator (PC) plecaţi din ALDE. Foştii PSD-işti daţi afară sau plecaţi cu scandal rămân deocamdată în expectativă.

Publicitate

Cel care a salutat primul la Cluj venirea lui Ponta în noul proiect politic Pro România al lui Daniel Constantin a fost Mircea Irimie, fost deputat ALDE şi fost secretar de stat în Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social.

"Victor Ponta, bine ai venit în platforma #ALTFEL în proiectul politic Pro România! Dragi prieteni, în anul 2014 în campania pentru Prezidențiale am ales să-l susțin pe Victor Ponta. Am făcut public acest lucru și mi-am asumat această decizie.

M-a determinat să-l susțin faptul că Institutul Național de Statistici, Comisia Europeană și alte instituții prezentau în urma unor evaluări riguroase faptul că Victor Ponta a fost cel care a scos țară din recesiune și a stabilizat-o. Cu Victor Ponta prim ministru, România a avut trei ani la rând cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, recunoscută de toate țările membre.

Victor Ponta a făcut corecții la pensii și salarii după măsurile drastice luate în mandatul anterior lui. A dublat alocațiile la copii și a crescut salariul minim și pensiile. Și a redeschis o parte din școlile și spitalele închise de guvernul precedent", a scris Irimie, pe pagina sa de Facebook.

Mircea Irimie: "Am avut o abundenţă de telefoane şi de contacte pe Messenger"

Mircea Irimie, unul dintre liderii şi fondatorii Pro România, a declarat, pentru ZIUA de CLUJ, că îi aşteaptă la Cluj pe cei trei lideri naţionali ai noului partid şi că în ultimele 24 de ore au crescut apelurile celor care vor să se înscrie în partidul Pro România.

"În perioada următoare vor veni şi Daniel Constantin, şi Victor Ponta, şi Sorin Câmpeanu la Cluj pentru lansarea Pro România. Foarte mulţi colegi din fostul partid conservator, în proporţie de peste 80 % au venit alături de noi. Avem şi din fostul PLR colegi care au venit alături de noi şi mai sunt şi din alte partide.

Vă spun cu cea mai mare sinceritate că de azi-dimineaţă am avut o abundenţă de telefoane şi de contacte pe Messenger, oameni care îmi spun dacă se pot înscrie în noul proiect Pro România. Foarte multă lume aderă acum la platforma #altfel şi proiectul Pro România; avem în partid doi foşti premieri, Victor Ponta şi Sorin Câmpeanu (fost prim ministru interimar, n. red.), iar Daniel Constantin a fost de două ori vicepremier şi mulţi alţi oameni de valoare", a spus Irimie.

Întrebat dacă la Cluj au avut loc discuţii ale celor de la Pro România cu foşti şi actuali membri ai PSD pentru a adera la noul partid în care s-a înscris şi Ponta, Irimie a confirmat acest lucru, fără a da detalii concrete. El s-a rezumat să spună însă că noul partid doreşte o primenire a clasei politice şi că toată lumea este binevenită în noul proiect dacă respectă anumite criterii de eligibilitate şi de rezonabilitate.

Aurelia Cristea: "Este trist ca oameni precum Victor Ponta să fie excluşi din PSD"



ZIUA de CLUJ a stat de vorbă şi cu Aurelia Cristea, fostul ministru clujean din cabinetul Ponta, despre noul proiect politic al fostului premier. "În primul rând este trist că s-a ajuns aici, ca oameni cu vechime şi cu experienţă în partid în calitate de membri, în calitate de parlamentari, sau chiar foşti prim-miniştri, ca domnul Victor Ponta, să fie excluşi din PSD.

Eu mărturisesc că şi la momentul la care domnul Geoană a fost exclus nu am fost de acord şi nu mi s-a părut o măsură corectă. În altă ordine de idei; cred că este o decizie personală şi e o decizie bună că îşi continuă activitatea politică într-o altă structură.

Întrebată dacă se gândeşte la o colaborare cu noul partid al lui Ponta, ea a răspuns: "Cu Victor Ponta, oricând, pentru că am avut o bună colaborare, şi în calitate de prietenă, şi în ce calitate doriţi dvs. Am avut o bună colaborare cu Victor Ponta chiar şi atunci când nu am fost de acord cu el. Am putut să mă exprim, am putut să-mi argumentez poziţia fără să risc să fiu dată afară".

Deşi a evitat să dea detalii despre discuţiile avute cu Ponta, Cristea a atacat vehement politica economică a actualului guvern. "Am tot timpul discuţii cu foşti colegi mai ales cu cei cu care am colaborat mai ales pe proiecte politice şi pe proiecte care pot îmbunătăţi viaţa noastră a tuturor.

Sunt siderată de modalitatea în care înţelege să ia măsurile economice actualul guvern, fără o minimă consultare cu mediul de afaceri, pur şi simplu decizii luate fără niciun fundament în viaţa reală şi care vor afecta extrem de serios mediul economic şi creşterea economică, până la urmă, fără care nu poţi asigura şi celelalte servicii publice de care ai nevoie", a afirmat Cristea.

Gabriel Oniga: "Locul lui Ponta este în PSD"

Un alt pesedist clujean, Gabriel Oniga, lăudat recent de Ponta după ce a fost exclus din partid de către noua conducere pro Dragnea a PSD Cluj, spune răspicat că locul lui Ponta este în PSD.

"Am urmărit şi eu conferinţa de presă (când Ponta a făcut anunţul aderării la Pro România, n. red.), dar eu cred că locul lui Victor Ponta este în PSD, chiar dacă în momentul de faţă este clar că e imposibil.

Dar mi-a plăcut că în declaraţie a lăsat loc de bună ziua faţă de toţi colegii şi foştii colegi din PSD. Până la urmă tot ce este astăzi partidul Pro România într-o formă sau alta va veni la PSD, în momentul în care PSD va deveni frecventabil, e clar că în momentul de faţă nu este", a declarat Oniga.

Acesta nu va migra nici spre Pro România, nici spre alt partid şi va rămâne în PSD, unde va contesta excluderea. "Nu am nicio intenţie să merg la Pro România sau la alt partid. PSD are şansa şi locul lui. Chiar dacă momentan este captiv unei găşti, aceasta va pleca până la urmă într-un fel sau altul, iar PSD trebuie să-şi continue drumul, la fel cum toţi foştii preşedinţi de partid ar trebui să fie în partid în continuare, şi Victor Ponta, şi Mircea Geoană", a conchis Oniga.