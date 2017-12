Politica

Mișa: Instituțiile și autoritățile administrației centrale vor trebui să reducă cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 10%

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 19:17

Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante, din Parlament.

"S-au luat masuri pentru compensarea muncii suplimentare numai cu timp liber, neacordarea de tichete cadou, premii, a indemnizatiilor de hrana si de vacanta, neacordarea de ajutoare sau plati compensatorii la pensionare. In 2018 ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei centrale vor trebuie sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei cu 10% comparativ cu platile efectuate in 2017, cu anumite exceptii. De asemenea, nu vor achizitiona autoturisme si mobilier, cu anumite exceptii, iar posturile vacante vor fi blocate", a spus Misa.

Potrivit acestuia, principalele prioritati asumate de Guvern pentru 2018 sunt sanatatea, educatia si infrastructura.

"Aceste domenii au beneficiat si vor beneficia in continuare in cursul anului 2018 de investitii suplimentare semnificative, dar si de imbunatatirea calitatii activitatii in aceste domenii printr-o salarizare mai stimulativa. S-au adoptat mai multe masuri de salarizare, de marire, in domeniul sanatatii, in special, cat si in domeniul educatiei. In 2018 cheltuielile destinate investitiilor vor insuma 38,5 miliarde lei, adica 8,5 miliarde euro, reprezentand 4,2% din PIB-ul anului 2018. Cresterea fata de anul 2017 este de 42,5%. S-a acordat o importanta foarte mare sectorului de investitii. Sunt avute in vedere consolidarea investitiilor publice, in special in infrastructura si cresterea gradului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune", a mai aratat ministrul Finantelor.