NEWS ALERT Naţionaliştii strâng rândurile. PRU, PRM şi PND vor constitui alianţa "BINE"

de mediafax, 02 aprilie 2017, 15:55

Anunţul a fost făcut duminică de Bogdan Diaconu, preşedintele fondator al Partidului România Unită.

„Astăzi (duminică, n.r.) am semnat protocolul de constituire al Alianţei politice pe care o vom înregistra la Tribunal săptămâna viitoare - Blocul Identităţii Naţionale în Europa, denumită prescurtat <BINE>", a spus Bogdan Diaconu, care a precizat că sloganul noii alianţe va fi „Facem BINE România!".

„Forurile de decizie ale PRU, PRM şi PND au constituit această alianţă în data de 25 martie, de <Buna Vestire>. A fost cea mai bună veste care putea să vină pentru naţionaliştii din România. După 27 de ani de fărămiţare, de dezbinare pe partea naţionalistă a eşichierului politic, iată că astăzi cele trei partide reprezentantive pentru naţionalismul din România şi-au dat mâna şi sunt hotărâte să facă bine România", a mai spus Bogdan Diaconu.

La conferinţa de presă au luat cuvântul şi Adrian Popescu, prezentat de Diaconu drept preşedintele PRM, dar şi Tudor Ionescu, prezentat ca preşedinte al Partidului Noua Dreaptă (PND).

Bogdan Diaconu a mai spus, răspunzând unei întrebări, că nu există niciun proiect comun între PRU sau persoana sa şi fostul prim-ministru Victor Ponta.

„Bogdan Diaconu are o colaborare cu Adrian Popescu şi cu Tudor Ionescu. PRU are o colaborare cu PRM şi cu Noua Dreaptă. Aceasta este formula politică care ne vom prezenta în alegerile care vor urma şi în faţa românilor. Nu există niciun proiect comun între PRU sau Bogdan Diaconu şi fostul prim-ministru Victor Ponta şi nu vom mai permite nimănui să folosească naţionalismul românesc pentru a-şi duce bătăliile de putere din PSD sau din altă parte", a spus Bogdan Diaconu.

El a mai spus că i-a dat asigurări în acest sens liderului PSD Liviu Dragnea.

„Cu Liviu Dragnea am discutat fiind în trecere pe la Parlament. Am avut o întâlnire. Am discutat şi l-am asigurat că nu există niciun fel de colaborare între PRU şi Bogdan Diaconu şi Victor Ponta sau Daniel Constantin", a adăugat Diaconu.

La rândul său, Adrian Popescu a precizat că la această alianţă va „accesa" şi Gigi Becali.

„Am permisiunea domnului Gigi Becali, cu care am discutat acum două zile, să vă comunic că şi dânsul va <accesa> la această alianţă pentru că este un bun român şi pentru că a înţeles că este momentul toţi care cred şi simt româneşte şi cred în viitorul României să ni se alăture", a spus Adrian Popescu.