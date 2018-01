Politica

Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim şi punctul de pensie cresc, familiile încurajate să facă mai mulţi copii

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 18:06

Vineri, coaliţia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dăncilă, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creşte cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creşte cu 60%. În plus este eliminat impozitul pe dividende, familiile vor fi încurajate să aibă cât mai mulţi copii şi economia creşte cu 5,5% pe an, relatează Ziarul Financiar.

Principalele prevederi:

-Modificarea cotei TVA de la 19% la 18% începând cu 1 ianuarie 2019

- TVA 5% şi pentru vânzarea de locuinţe cu o suprafaţă mai mică de 120 mp

-Creştere economică medie, în următorii trei ani de peste 5,5% pe an

- PIB-ul va ajunge la 1.070 mld. lei în 2020

- Salariul minim net va creşte anual cu 100 lei, astfel încât în 2020 acesta să fie mai mare decât echivalentul a 300 euro

- Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei, net

- În 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, în 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, în 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei.

- Crearea a 640.000 de noi locuri de muncă

- Absorbţie de peste 72% din fondurile europene până în 2020

- Salariul mediu brut în România va depăşi 1.000 euro în 2020

- Continuarea programului Start-up Nation prin finanţarea nerambursabilă cu 200.000 lei pentru fiecare startup

- Propunere de neimpozitare a venitului pentru medici din 2019

- Acordarea a 1.600 - 1.800 lei/an pentru fiecare copil dintr-o familie. Acesti bani vor fi daţi doar pentru copiii care au cel mult 10% absenţe nemotivate

- Se va înfiinţa o Bancă de Dezvoltare şi Investiţii. CEC îşi va extinde aria de acţiune pentru IMM-uri şi în domeniul agriculturii. CEC-ul îşi va extinde reţeaua, astfel încat la 1 ianuarie 2020 să aibă o reţea reprezentativă de filiale la nivel rural

- Se va analiza oportunitatea reintroducerii impozitului pe venitul global (IVG) la nivelul persoanei fizice. În cadrul acestui impozit, veniturile mai mici de 2.000 lei/luna vor fi scutite şi, totodată, se vor introduce mai multe deduceri