Obligativitatea vaccinării încinge spiritele la Cluj. Dezbatere pro şi contra cu parlamentari, medici şi părinţi

de Mircea Tatar, 05 octombrie 2017, 17:36

Parlamentari clujeni, medici şi specialişti ai Direcţiei de Sănătate Publică, dar şi părinţi au dezbătut joi pro şi contra Legii vaccinării, proiect care se află în discuţie la Senat.

Dezbaterea a fost iniţiată de senatorul PNL Marius Nicoară, membru al Comisiei de Sănătate şi preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, fiind prezenţi şi senatorul Lazslo Atila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Senat şi deputatul Florin Stamatian, vicepreşedinte al Comsiei de Sănătate din Camera Deputaţilor.

Toţi parlamentarii au fost de aceeaşi părere că actualul proiect de lege are nevoie de îmbunătăţiri.

"Este o lege prost făcută, o lege care trebuie amendată, este nevoie de o astfel de lege, dar ea trebuie să fie mai nuanţată din puct de vedere al drepturilor omului. Legea împarte totul în alb şi negru, cine s-a vaccinat este alb, cine nu s-a vaccinat este negru, chiar puşcăriabil. Ori nu este firească o astfel de abordare", a spus senatorul Marius Nicoară.

De altfel, senatorul Nicoară este cel care a a propus un amendament, acceptat de Comisia pentru drepturile omului, potrivit căruia părinţii au dreptul de a refuza vaccinarea copiilor în baza libertăţii de gândire şi religioase, care practic, dacă ar fi acceptat şi de plenul Parlamentului, ar schimba un principiu fundamental al legii aşa cum a fost pornită de la Guvern , cel al obligativităţii vaccinării.

Lazslo Attila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Senat, medic pediatru, s-a declarat un susţinător al obligativităţii vaccinării şi a spus că săptămânile viitoare legea va ajunge în dezbaterea plenului Senatului.

"Cred că este cea mai superficială lege pe care am primit-o în ultimii 5 ani la Senat. Faţă de forma iniţială, am primit 21 de pagini de observaţii de la Consiliul Legislativ. De obicei la materialele prezentate Consiliul Legislativ ne trimite 1,2, maxim 3 pagini. Am primit la comisie peste 250 de observaţii, unele pertinente, altele prostii", a explicat senatorul UDMR.

Deputatul Florin Stamatian, medic ginecolog, a afirmat la rândul lui că nu era nevoie de o lege pentru a reglementa problema vaccinării, ci se putea emite doar un ordin de ministru. Medicul Stamatian s-a pronunţat şi el pentru vaccinare.

"Am văzut copii bolnavi, am văzut mame , femei gravide disperate că au venit în contact cu bolnavi şi este suficient să citiţi pe internet, că acum aşa este moda, ce dă rujeola la femeia însărcinată ca să vă gândiţi foarte bine înainte de a protesta în ceea ce priveşte drepturile omului, drepturile civile. Ştiţi cum e, în democraţia, drepturile omului înseamnă să faci ce vrei dar să nu mă prejudiciezi în niciun fel pe mine", a fost de părere Florin Stamatian.

La dezbatere au fost prezenţi şi mai mulţi părinţi, care s-au poziţionat vehement împotriva obligativităţii vaccinării dar şi unii care au susţinut vaccinarea.

"Eu consider că este scandalos ca Ministerul Sănătăţii şi alţi politicieni să se folosească de moartea a 34 de persoane, majoritaea copii, pentru a impune cu forţa obligativitatea vaccinării întregii populaţiii din România. Mai ales, că este cu atât mai ticălos din punctul meu de vedere cu cât Ministerul Sănătăţii a recunoscut că cel puţin 10 copii au murit din cauza condiţiilor intraspitaliceşti. (...)A impune cu forţa un act medical, o intervenţie medicală preventivă, cum este vaccinarea, atâta timp cât există riscuri, unele dintre ele foarte grave, paralizii sau chiar moartea, pentru că aşa scrie în prospect, mi se pare total inadmisibil", a spus Mihai Putia, inginer IT şi părinte.

Cristina Grigore, preşedintele Asociaţiei "Părinţi Clujeni" şi coordonatoarea Serviciului Peditel 1791 a făcut apel la părinţi să se informeze de la specialişti în legătură cu implicaţiile vaccinării şi nu de pe "doctor Google" : "Din punct de vedere al medicilor care preiau apeluri la Peditel, avem foarte multe situaţii în care părinţii ne pun aceste întrebări despre siguranţa vaccinării şi cred că o mare problemă în România vine din faptul că nu reuşim să comunicăm foarte des, să apelăm la specialişti şi la Direcţiile de Sănătate Publică. (...) Orice medic face 6 ani de medicină plus încă câţiva ani de specializare, 6 acum, deci 12 ani de şcoală, dacă ar fi aşa de simplu cu "doctor Google" şi cu reţelele de socializare, cred că toată lumea ar deveni medic. "

Medicii de familie prezenţi la dezbatere s-au exprimat categoric pentru vaccinare şi au afirmat că au foarte multe cazuri în care oamenii au de suferit din cauză că nu se vaccinează.

"Nici noi nu recomandăm obligativitatea vaccinării. Noi trebuie să facem un parteneriat medici, societate, părinţi, astfel încât să luăm cea mai bună decizie pentru copiii noştri. Numai că eu în cabinet văd ce se întâmplă. Sufăr alături de părinţii care nu şi-au vaccinat copiii dar acum tragem împreună să rezolvăm complicaţiile unei boli care se putea preveni prin vaccinare. Asta m-a şi determinat să lupt pentru vaccinare. Sigur că legea nu ar trebui să vorbească despre obligativitate şi despre sancţiuni. Nu cred că aşa se va putea rezolva problema. (...)De când pe TV rulează mesajul "Rujeola ucide, vaccinaţi-vă copiii", părinţii au început să fie mai interesaţi, mai deschişi, am reuşit să avem o cotă de vaccinare mai ridicată, din cauză că au fost sensibilizaţi. ", a declarat Emiliana Costiug, medic de familie.

Un punct de vedere similar a exprimat şi medicul de familie Ioan Mureşan: "Bine ar fi să putem să eradicăm toate bolile şi să avem medicamente şi vaccinuri sigure. Nu avem nimic sigur în medicină. La 7 ani am făcut meningită în cazul unei infecţii cu oreion. Am stat 2 zile în comă. (...) Avem câteva vaccinuri, bine ar fi să avem vaccinuri pentru toate bolile. Avem 12 pacienţi cu boala Lyme. Mă întreabă membrii lor de familie, cunoştinţele lor, domnule doctor nu avem ceva vaccin împotriva boli respective? Nu este în România. Deci care s-au îmbolnăvit şi sunt paralizaţi ar vrea să-şi facă vaccin. Eram în 1990 la Spitalul de Boli Infecţioase, am avut atunci la Cluj cazuri de poliomielită, bine că nu mai avem acum. "

Preşedintele Comisiei de Sănătate a Senatului, Lazslo Attila, a spus în finalul dezbaterilor că încă sunt mai multe probleme ale legii aflate în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Senatului care nu au fost tranşate, printre care şi cea a obligativităţii vaccinării.