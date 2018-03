Politica

Orban, după achitare: Nu trebuie atacată justiţia. Nu politicienii trebuie să analizeze capacitatea unei instituţii

de mediafax, 05 martie 2018, 19:12

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, după decizia instanţei de a-l achita în dosarul în care era acuzat că ar fi cerut bani pentru campania electorală, că a fost o grea încercare, dar cu toate acestea nu este responsabilitatea politicienilor să analizeze activitatea unei instituţii din Justiţie.

"A fost o grea încercare pentru mine, pentru familia mea, prieteni şi colegi. Nu am făcut altceva decât să îmi susțin nevinovăţia, să susţin că nu am comis nicio faptă imorală, că nu am încălcat nicio lege. Din momentul începerii urmăririi penale m-am retras din funcţii, mi-am retras candidatura la primăria Capitalei şi nu am candidat pentru Parlament. (...) Nu am atacat DNA, nu am mers cu bodyguarzi la instanţă. (...) Nu trebuie atacată justiţia, oamenii politici nu trebuie să intre cu bocancii în activitatea puterii judecătoreşti. Ca partid susţinem independenţa justiţiei, lupta împotriva corupţiei", a declarat Ludovic Orban.

Întrebat cum priveşte acum dosarul instrumentat de DNA, care l-a scos din cursa pengtru Primăria Capitalei, Orban susţine că nu e treaba sa să se pronunţe.

"Nu oamenii politici trebuie să analizeze activitatea unei instituţii judecătoreşti, ci trebuie să o facă instituţiile prevăzute de lege (...) Am primit satisfacţie în acest dosar, pentru că procurorul care a instrumentat dosarul meu a părăsit DNA. Instituţiile au capacitatea de a scăpa de uscături", a mai spus Orban.

Acesta a vorbit şi despre adversarii săi politici. "În România există o Constituţie care se ocupă de autoreglare, nu cred că oamenii politici cum ar fi Liviu Dragnea, Tăriceanu, Nicolicea trebuie să facă ordine, astfel ne trezim cu unii călcând în picioare justiţia", a afirmat liderul PNL.

Instanţa supremă l-a achitat definitiv, luni, pe preşedintele PNL, Ludovic Orban, în dosarul în care este acuzat că a cerut, în 2016, unui afacerist 50.000 de euro, pentru campania electorală pentru primăria Capitalei.

La ultimul termen al apelului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), procurorul DNA a cerut pentru liderul PNL pedeapsă cu închisoare cu executare orientată spre minimum, adică un an de detenţie.