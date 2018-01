Politica

Orban, după discuţiile cu Kelemen Hunor: Nu m-a lăsat să cred nimic; decizia se va lua în forurile lor

de mediafax, 29 ianuarie 2018, 14:33

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, după întâlnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, că acesta nu i-a lăsat nicio impresie referitor la susţinerea Guvernului Dăncilă, iar că decizia va fi luată de către parlamentarii maghiari în cadrul întâlnirii grupurilor reunite.

„O să ia o decizie UDMR, aşa cum a anunţat, în cadrul grupurilor parlamentare, şi vom afla ce decizie vor lua", a susţinut Orban.

Întrebat dacă liderul UDMR i-a lăsat impresia că demersul său are şanse de reuşită, preşedintele liberalilor a răspuns: „Nu m-a lăsat să cred nimic. A fost un schimb de impresii, de păreri, eu am expus argumentele mele. Evident, ei o să ia o decizie în forurile lor statutare. Vă daţi seama că nu fac parte dintre acei oameni care dezvăluie o discuţie pe care am avut-o tete-a-tete".

Parlamentarii au fost convocaţi, luni, în sesiune extraordinară, pentru a da votul de învestitură guvernului Viorica Dăncilă.