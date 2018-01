Politica

Orban, după un an de guvernare PSD-ALDE: Au îndeplinit doar 33 de măsuri din cele 724

de mediafax, 23 ianuarie 2018, 14:16

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marţi, o analiză a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmând că din 724 de măsuri asumate doar 33 au fost îndeplinite şi că ar fi ”o nesimţire” din partea unui ministru din guvernele anterioare să spere că va fi desemnat în viitorul Cabinet.

"(...) Acest program de guvernare conţine în total asumate realizarea a 724 de măsuri. După un an de guvernare din 724 de măsuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, îndeplinite complet, decât 33 de măsuri. Chiar şi din aceste 33 de măsuri unele sunt mai degrabă instituţionale, nu sunt măsuri care să aducă corecţii de fond sau rezolvări de fond pentru problemele cu care se confruntă diferitele domenii de activitate", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă în care a prezentat o analiză făcută de liberali, intitulată „Cartea neagră a Guvernării PSD 2017-un an pierdut pentru România. PSD dăunează grav românilor" .

Liderul PNL a afirmat că alegerile din 11 decembrie 2016 au reprezentat cea mai mare "vânzare de iluzii care a fost făcută din 1989 încoace de un partid politic".

"Acest program de guvernare este o colecţie de minciuni care sunt izvorâte din cărţile, dacă ţineţi minte, pe care le citeam în copilărie cu Baronul Munchausen", a spus Orban.

Ludovic Orban a afirmat că, pe lângă faptul că nu a realizat ce a promis în programul de guvernare, PSD a introdus în plus faţă de ceea ce au promis cetăţenilor o mulţime de lucruri care au avut consecinţe negative şi care nu au fost prezentate în campania electorală.

Orban a amintit transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, "un hocus-pocus fiscal" care deşi formal pare să permită guvernului să ţină promisiunea de creşterea a salariilor în sectorul public în realitate din creşterile primise ale salariilor în sectorul public de 25% "se alege praful", cheltuielile bugetare care au depăşit cu mult veniturile încasate, scăderea puterii de cumpărare a românilor, deficitul balanţei comerciale, prăbuşirea monedei naţionale şi creşterea ROBOR.

"Pe parcursul unui singur an după ce Codul fiscal fusese adoptat cu un an înainte a fost modificat de 216 ori Codul fiscal. Asta este o agresiune sistematică asupra oricărui om care are o afacere, care conduce o afacere şi asupra oricărui om care lucrează într-o companie", a precizat Orban.

"(...) În ceea ce priveşte situaţia companiilor de stat- au fost pur şi simplu jefuite", a adăugat acesta.

Orban a afirmat că singura preocupare reală a actualei majorităţi parlamentare a fost să se răfuiască cu justiţie independentă şi să încerce să o subordoneze politic.

"Ar fi o nesimţire din partea oricărui pesedist care a fost ministru în guvernele anterioare să mai speră să fie desemnat ministru şi în noul guvern. Această Carte Neagră demonstrează cu claritate faptul că nu au ce să caute în fruntea acelor ministere, faptul că dacă tot ei vor fi nu se va întâmpla absolut nimic şi că rezultatele vor fi la fel de proaste ca şi până acum", a mai spus Orban.