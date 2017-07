Politica

Orban: PNL nu va mai face înţelegere cu PSD/ Politicile guvernului sunt nişte aberaţii fiscale

de mediafax, 19 iulie 2017, 14:12

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat într-un interviu că cea mai mare problemă a PNL a fost aceea că nu avea o conducere aleasă, care să aibă autoritate.

Liderul PNL susţine că prezenţa sa în fruntea partidului arată că e imposibil un troc cu PSD. "La ora actuala dupa alegerile interne, PNL este în poziţie de luptă şi este pregătit să-şi îndeplineasca misiunea pe care o are", a spus noul lider al PNL.

Cele mai importante declaraţii ale liderului liberal:

Întrebare: Ce lipseşte PNL şi opozitiei în general pentru a fi reactiv în mod susţinut, coerent cu efecte?

- Sunt preşedinte de o luna de zile şi cred că PNL a fost extrem de prezent, a reacţionat prompt, a avut o activitate susţinută chiar şi dupa încheierea sesiunii parlamentare.

- Ne organizăm mai bine, construim comisiile de specialitate. Cred că am şi avut cateva reusite: împiedicarea adoptării celor trei acte normative care au făcut obiectul trocului politic dintre PSD si UDMR, comportamentul la moţiunea de cenzura şi reacţia pe care am avut-o imediat după, schimbarea programului de guvernare.

- Eu prefer să ma uit înainte să mă pregătesc pentru ce va să vina decât să ma uit înapoi. Ceea ce ne-a lipsit nu ne va mai lipsi. Mă refer la expertiza, la capacitatea de a genera răspunsuri potrivite la problemele cu care se confruntă societatea, oameni care să reprezinte PNL.

- Eu cred ca sunt un garant al faptului ca PNL nu mai face niciun fel de întelegere cu PSD şi ca va face opozitie de caracter, fermă, clară şi că va încerca să nu se limiteze la opoziţia politica şi că va mobiliza întreaga opoziţie din societate.

- PNL nu a avut conduceri legitime. Foarte mult timp am functionat cu conduceri bicefale. La ora atcuala dupa alegerile interne, PNL este în poziţie de luptă şi este pregătit să-şi îndeplineasca misiunea pe care o are.

Întrebare: Mai este PNL un partid al clasei de mijloc?

- Politicile guvernului sunt nişte aberaţii politice. Introducerea unei taxe pe cifra de afaceri în domeniul energiilor şi comunicaţiilor. Pe ei nu îi interesează că românii să câştige mai bine, ci să facă rost de bani. Vor să oblige angajatorul să plătească CAS la nivelul salariului minim pe economie chiar dacă angajatul e angajat cu 2 ore, 4 ore şi nu cu durata de lucru în mod normal. Îi interesează să ia mai mulţi bani indiferent cu cât e plătit angajartul.

- Măsura creşterii salariului minim la 2000 de RON, în programul de guvernare, e o măsură aberantă. Trebuie găsiţi nişte indicatori economici, nişte parametri economici care să susţină creşterea salariului minim. Eu va spun că peste jumătate din cei care astăzi lucrează şi beneficiază de salariul minim îşi vor pierde locurile de muncă.

- Fondurile sunt insuficiente. M-am uitat în bugetele unor instituţii publice, cheltuielelie de personal nu sunt asigurate decât până în primele 9 luni ale anului. Nu mai pot să ia bani decât de la investiţii, cheltuieli de mentenanţă, sau cheltuieli de înzestrare a armatei lăsând economia fără motoarele naturale de dezvoltare reprezentate de investiţii. Atitudinea este una ostilă.

- Investitorii ar vrea să investească în România, dar nu vor investi dacă guvernul se comportă în acest fel. Ba bagă taxa de solidaritate, ba nu, ba bagă impozitul pe cifra de afaceri, ba nu introduc, ba introduc impozitul pe cifra de gospodărie, ba nu-l introduc. E o asemenea harababura în zona fiscal bugetară.

- În societate creşte nemulţumirea faţă de prestaţia guvernului. Nu mai există nicio aşteptare legată de activitatea. Nu Tudose conduce guvernul. Guvernul e condus de la Kiseleff. Tudose e o marionetă. E clar că guvern îşi pierde orice fel de autriotate şi că nu are capacitatea să facă faţă provocării cu care se confruntă.

Profilul politicianului liberal de succes

- Trebuie sa creada in valorile liberale, in proprietate privata, in mecanismele pietei, sa aiba o viziune care sa duca spre dezvoltarea Romaniei, pe o crestere economica solida, nu artificiile PSD prin care au stimulat cresterea economica prin cresterea consumului.

Deja cheltuielile publice nu pot fi sustinute din veniturile care sunt incasate astazi din taxele si impozitele la zi.

- La ora actuala suntem în procedura de repornire a activitatii comisiilor de specialitate. Avem 15 comisii de specialitate pe domenii de activitate care cuprind specialistii partidului.

- Sunt foarte deschis pe o colaborare externa. Am demarat un amplu proces de intalnire cu mediul de afaceri, care creaza plus valoare. Intentia e de a constitui pe termen mediu parteneriate ca niciun fel de masura economica, bugetara, sa nu luam decizii ca partid fara sa avem o consultare ampla cu mediul de afaceri.

Consultari cu presedintele

- O sa avem consultari periodice. Ne-am intalnit cand au fost consultarile de la Cotroceni.

Proiectia listei PNL pentru viitoarele alegeri europarlamentare

- Intentia mea e de a construi o lista pe sistem meritocratic. Sa fie candidati desemnati din partea fiecarei regiuni. Voi tine cont si de competenta pe care o au oamenii pe anumite domenii. Echipa pe care o trimiti la Bruxelles trebuie sa fie interdisciplinara. La ora actuala, cele mai multe decizii care sunt luate la nivelul institutiilor europene afecteaza viata de zi cu zi a romanilor. Vom fi foarte activi in sustinerea intereselor Romaniei.

Prioritatile legislative sesiunea parlamentara

- Vom avea intrunirea BPN. Sunt cateva initiative bune pe care le vom sustine ca partid. Ma refer la modificarea legii 416, venitul minim garantat, in care sa inasprim conditiile acordarii ajutorului social. De asemenea, este depus un proiect care merita sustinut, este vorba de impartirea redeventelor, sa nu mai ia bugetul de stat intreaga suma din redevente, ci sa se distribuie si autoritatilor locale.

- Vom sustine proiectul de lege privind actiunile la purtator. Obligatia fiecarei companii care vrea sa participe la o licitatie, sa fie obligata sa dezvaluie identitatea actionarului.

- Sustinem reducerea contributillor de asigurari sociale, unificarea cotelor, sustinem reducerea TVA-ului.

Sondajele noi demarate de PNL

- De-a lungul timpului am facut multe sondaje. Nu am dat publicitatii sondaje. Ma intereseaza starea de spirit, asteptarile, mentalitatilor, valorile, lucruri care tin de analiza corpului social si atitudinile pe care le au fata de diferite programe, masuri, decizii pentru a putea sa ajustam pozitionarea partidului in functie de aceste asteptari care exista in societate. Ele vor determina canalele de comunicare.

Problema datoriilor partidului

- Este un partid care a acumulat in ultimii 5-7 ani de zile niste datorii. Ne vom onora toate datoriile. Voi restabili disciplina financiara, voi asigura onorarea opricarui contract in care a fost implicat vreun membru al partidului.

Despre renuntarea la sediul PNL din Aviatorilor

- Noi venind dintr-o fuziune, fiecare a renuntat foarte greu la sediu. Am luat decizia imediat. Acolo dupa stiinta mea a stat Gh. Gheorghiu-Dej, nu sunt foarte legat sufleteste.

Cea mai "modestă" declaraţie de avere

- Nu sunt cel mai sărac sef de partid. Am ocupat functi publice. Nu trebuie sa fii neaparat bogat ca sa fii liberal.

Vă vedeţi prim-ministru?

- Nu conteaza cum mă vad eu. Suntem in situatia in care trebuie sa recredibilizam partidul. Am un program foarte serios de apropiere a partidului de cetatean, la noi oamenii voteaza, dupa care cei care sunt votati nu prea mai sunt accesibili. Eu imi propun ca parlamentarii, grupurile de consilieri locali sa fie disponibili cetatenilor, sa organizeze intalniri pe diferite teme, sa exista deschidere din partea partidului.

Primele masuri daca ar fi premier

- Primul lucru: reducerea aparatului administrativ. Avem prea multe ministere, agentii, oficii, deconcentrate care nu-si justifica existenta. Avem prea multa birocratie. Trebuie gandit un mecanism optim pentru o arhitectura institutionala care sa fie functionala, care sa permita administrarea banului public si o dezvoltare a Romaniei, sa nu fie frana initiativei individuale, ci partenerul fiecarui individ. Trebuie o deparazitare in ceea ce priveste regelemetarile.

- La noi a suferit foarte mult societatea, mediul de afaceri de pe urma instabilitatii legislative, de pe urma modului in care se adopta legile in Romania.

- Eu cred ca trebuie interzise OUG, trebuie guvernat numai prin lege, o lege sa se dezbata 2 ani, dar sa ramana in vigoare 10 ani. Trebuie simplificate procedurile.

- Fiscalitatea trebuie stabilita in cadru fiscal, acesta sa ramana valabil cel putin 5 ani de zile. Cred ca e necesara o descentralizare reala. Comunitatile locale trebuie sa aiba resursele astfel incat sa poata sa se dezvolte.

- Nu mai avem strategii de dezvoltare regionala. Cred ca trebuie sa ne gandim la cateva din marile probleme cu care se confrunta unele comunitati locale din Romania. Un proces de depopulare...Localitati care au potential, care trebuie incurajate sa se dezolte economic, sa permita atragerea de investitii. Infrastructura mare. E vital sa dezoltam Portul Constanta.

- Daca viabilizam Dunarea si refacem traficul comercial pe Dunare, putem asigura dezvoltarea Sudului, a judetelor dunarene.

Durata de viata a actualului guvern

- Mi-e greu sa fac o prognoza. Viata va depinde de bunavointa celor din Kiseleff. la primul semn de emancipare si de nesupunere pe care il va da permierul de mucava Tudose isi va pune in pericol scaunul de premier. Dupa episodul Grindeanu probabil si Tuodse va fi mai prudent in a-si permite libertati de miscare care nu sunt permise. Si conducerea PSD va fi mai produenta ina genera o noua demisie de guvern.

- Dupa ineptia spusa ieri despre taxa de solidaritate, e o declaratie comunistoida. E ceva...De aici pana la nationalizare e un pas foarte mic. mintea domnului Tudose e probabil impregnata de „glasnot" şi „perestroika" din perioada lui Ion Iliescu.