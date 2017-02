Politica

Ordonanța 14, adoptată cu scandal în Senat. Procuror dat afară de la dezbateri

de mediafax, 13 februarie 2017, 21:39

Senatorii din comisia juridică au adoptat luni în unanimitate proiectul de lege privind aprobarea ordonanța de urgență e guvernului nr. 14 care abrogă OUG 13 de modificare a Codurilor penale. Două amendamente au fost admise şi două respinse.

Publicitate

''O modificare la art. 25, alin. 5 şi la art. 215 indice 1. E vorba de detalii tehnice'', a explicat preşedintele comisiei, Şerban Nicolae (foto). La începutul şedinţei dedicată OUG 14 de aprobare a OUG 13 privind modificarea Codurilor penale, PNL a propus introducerea pe ordinea de zi şi a ordonanţei 13.

''O să vă rog să luaţi în considerare suplimentarea ordinii de zi cu ordonanţa 13. La Comisia de constituţionalitate s-a discutat despre ambele acte normative. Una a primit respingere, alta a fost adoptată cu amendamente şi cred că este important să le gestionăm împreună, să le discutăm împreună la aceeaşi comisie, existând un risc destul de mare să dăm un semnal prost dacă am discuta şi am dezbate astăzi şi am adopta cu sau fără amendamente exclusiv ordonanţa 14.

Există o temere reală ca adoptându-se ordonanţa 14 astăzi şi urmând să fie votată în plenul Senatului cât de curând, urmându-şi procedura legislativă, lăsăm o breşă pentru a putea fi activate ulterior dispoziţiile ordonanţei 13'', a cerut senatorul PNL Alina Gorghiu.

Nicolae a explicat că un calendar pentru dezbaterea ordonanţei 13 a fost deja stabilit de Biroul Permanent. Propunerea a fost respinsă de membrii comisiei. OUG 13 se află pe ordinea de zi a comisiei juridice pentru şedinţa de marţi, ora 15:00, după plenul în care se va vota OUG 14.

Senatorul PSD Şerban Nicolae le-a transmis reprezentanţilor Ministerului Public că este nepoliticos să vină neinvitaţi la şedinţa comisiei juridice în care s-a discutat OUG 14, procurorul Irina Kuglay fiind dată afară din sală.

''Eu nu am ştiut de unde sunteţi şi e o procedură foarte importantă. Nu e vorba de persoane. Orice împuternicire aţi avea. Chiar dacă vine un secretar de stat de la Ministerul Justiţiei, eu nu vă pun să luaţi legătura cu un consilier al meu sau cu vreun funcţionar din Senat. Aveţi aici în faţă 11 senatori. Cineva de la Ministerul Public se consideră mult prea sus, probabil datorită salariului.

Procurorul general are salariul mai mare de cinci ori decât un senator, ca să discute cu o comisie senatorială, atunci am să vă rog să nu mai luaţi cuvântul niciodată. Prezenţa dumneavoastră aici nu este voinţa dumneavoastră, este voinţa membrilor comisiei. Chiar dacă venea procurorul general însuşi, îi spuneam acelaşi lucru'', i-a transmis Nicolae.

''Mulţumesc pentru atenţionare, dar cred că este important să fac această precizare. În cursul zilei de astăzi, conducerea Parchetului General a informat conducerea Camerei Deputaţilor, a Senatului, precum şi comisiile juridice ale Camerelor cu privire la continuarea demersurilor noastre tradiţionale, de colaborare în cadrul legislativului, atât ca urmare a invitaţiei, cât şi ca urmare a consultării publice prin afişarea pe site a proiectelor, a informat că dorim să participăm'', a explicat Kuglay.

''Să ştiţi că, pe logica asta, ar însemna ca şi noi, în dorinţa de a sprijini Parchetul, am putea să anunţăm participarea noastră la anchetele penale'', a susţinut social-democratul înainte de a o da afară pe reprezentanta Ministerului Public. Ulterior, Nicolae a intrat într-o dispută cu senatorul PNL Alina Gorghiu pe aceeaşi temă.

''Vă rog frumos, abţineţi-vă! Eu unul nu am făcut nicio invitaţie, ca să fie foarte clar, şi eu sunt primul care face invitaţie...Cum să dau cuvântul statului, doamnă senator, ce Dumnezeu, în ce lume trăiţi?'', i-a spus social-democratul.

''E o problemă pe care dumneavoastră aţi generat-o, tocmai aţi dat afară o persoană după bunul plac, n-aţi consultat comisia, n-aţi consultat pe absolut nimeni, aţi trântit o idee şi aţi dat afară un om pentru că aşa v-a plăcut. Mie mi se pare nepoliticos'', a replicat aceasta, reproşându-i că nu are ''cei şapte ani de-acasă''.

''Da de unde până unde îmi faceţi dumneavoastră educaţie mie? Citiţi regulamentul!'', a intervenit Nicolae, recomandându-i liberalei să înceteze cu ''populismele plângăcioase''.