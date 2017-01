Politica

Parlamentari clujeni ai opoziţiei critică ancheta lui Dragnea: "ciudată, o manipulare". " E vorba de 10 miliarde, o sumă incredibil de mare", este replica puterii

de Mircea Tatar, 12 ianuarie 2017, 18:37

Fostul premier Cioloş şi fostul ministru de Finanţe vor fi "anchetaţi" de Comisiile de buget-finanţe ale parlamentului. Parlamentarii clujeni ai opoziţiei critică vehement demersul, pe când cei ai puterii suşţin că foştii guvernanţi trebuie să ofere explicaţii.

Camerele reunite ale parlamentului se vor pronunţa luni asupra unei hotărâri a legislativului, de încuviinţare a efectuării de către Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, a unei anchete parlamentare cu tema "Verificarea condiţiilor în care s-au realizat rectificările Bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României".

Este vorba despre cei 10 miliarde de lei despre care Liviu Dragnea a vorbit iniţial că ar fi o "gaură" în bugetul pe anul 2017 lăsată de vechiul Executiv, iar apoi şi-a mai nuanţat declaraţiile, afirmând că ''gaura'' de miliarde este diferenţa dintre veniturile prognozate şi cele realizate în anul 2016. Liderul PSD a precizat că, în conformitate cu programarea iniţială, la adoptarea bugetului pentru 2016 veniturile era estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei, iar la sfârşitul anului veniturile au fost de 221,1 miliarde lei.

ZIUA de Cluj a stat de vorbă cu câţiva parlamentari de Cluj despre cum comentează această iniţiativă a noii puteri.

Reprezentanţii opoziţiei au criticat în termini duri iniţiativa lui Liviu Dragnea şi a PSD.

"Consider iniţiativa, dacă nu stranie şi bizară, absolut ciudată. Din punctul meu de vedere este o manipulare a PSD-ului, care încearcă să abată atenţia de la propria impotenţă şi de la propriile minciuni pe care le-a spus în Campania electorală. Bugetul pe 2016, ştie absolut oricine, este un buget al cărui exerciţiu s-a încheiat la sfârşitul anului în ultima zi. Cu deficit bugetar sau nu, care conform celor convenite, a fost sub ceea ce se angajase statul român la începutul anului. Că anumite venituri nu au fost realizate aşa cum s-a prognozat, nu este vina Guvernului, sau poate că da,dar nu contează, pentru că oricine care cunoaşte minim economie, ştie că şi dacă se încheia pe plus, anul 2016, acei bani nu se raportau pentru anul 2017, adică nu veneau ca un venit în plus pentru anul 2017. Deci să anchetezi ce s-a întâmplat în 2016, nu are nici o relevanţă pentru anul fiscal 2017", a declarat senatorul liberal Marius Nicoară.

Un alt reprezentant al opoziţiei, Mihai Goţiu, senator USR de Cluj, este de părere că nu poate fi vorba de nicio "anchetă" în acest caz şi că este o situaţie care s-a regăsit şi în alţi ani. "Tot timpul între veniturile prognozate şi veniturile efectiv realizate există diferenţe, la fel cum există diferenţe şi la cheltuieli. Dacă la calculul final de rectificare, deficitul nu sare pentru deficitul asumat, inseamnă că suntem în limitele în care am fost în fiecare an, mă rog, în care nu s-a depăşit deficitul. De unde sunt diferenţele, asta e o analiză utilă pentru a vedea cum se fac bugetele pe anii următori. Eu, din câte ştiu, acea majorare de care vorbeşte Liviu Dragnea s-a făcut în condiţiile în care exista un deficit mai mic decât cel prognozat şi atunci s-a plătit mult TVA în ultimele luni şi oricum statul trebuia să plătească TVA-ul respectiv", a spus Mihai Goţiu.

De cealaltă parte, liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, este un susţinător fervent al iniţiativei şefului direct, Liviu Dragnea. "Suma este incredibil de mare şi eu cred că cei de la PNL, care i-au sprijinit pe tehnocraţi, ar face foarte bine să facă un calcul, să vadă ce s-ar fi putut realiza cu 10 miliarde de lei? Să ştie şi românii că o estimare nu se face după ureche, o estimare se face după nişte calcule cât de cât aproximative şi previziunea trebuie să aibă marjă de eroare. Nu poţi să ai marjă de eroare de 200 %. Şi atunci trebuie să vedem care este marja de eroare asumată de aceşti tehnocraţi şi să ne explice totuşi de ce sunt 10 miliarde? Mai mult decât atât, de ce nu au atras fonduri europene?", a afirmat pentru ZIUA de CLUJ deputatul Horia Nasra.

Iniţiativa lui Liviu Dragnea a fost criticată şi de preşedintele României, Klaus Iohannis. ''Cred că este bine să o luăm încet cu aceste anchetări din partea Parlamentului. Ar fi bine ca cei care se pricep la aceste chestiuni să facă o analiză foarte serioasă şi să nu se ducă discuţia la contre politice'', a declarat miercuri Klaus Iohannis.