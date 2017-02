Politica

Parteneriatul civil, avizat pozitiv de Comisia pentru egalitate de şanse. Membrii, întrebaţi dacă „se simt confortabil” cu presa

de Ziua de Cluj, 28 februarie 2017, 08:32

Iniţial, presei nu i s-a s-a permis accesul la şedinţa comisiei în care a fost dezbătută iniţiativa legislativă privind parteneriatul civil şi avizată pozitiv, însă, s-a revenit, ulterior, asupra deciziei.

Preşedintele comisie, deputatul USR Oana Bîzgna, a precizat, la solicitarea MEDIAFAX, că şedinţa nu începuse atunci când reprezentanţilor mass-media li s-a transmis că le este interzis accesul la dezbaterile comisiei şi că a vrut să îşi întrebe întâi colegii dacă „se simt confortabil" cu presa.

„Nu începuse încă comisia, după care mi-am întrebat colegii dacă puteţi sau nu (asista la şedinţa comisiei-n.r.), a fost prima dată când mi s-a cerut ca presa să fie prezentă (...) Ştiam că şedinţa este publică, am vrut să îmi întreb colegii dacă se simt confortabili cu asta sau nu. Am verificat, de fapt,dacă sunt confortabili cu votul la vedere sau doresc să solicite vot (secret-n.r.)", a declarat deputatul USR Oana, pentru MEDAIAFX, solicitată să precizeze de ce reprezentanţilor mass-media li s-a transmis că nu pot participa la şedinţă.

Surse parlamentare au precizat că deputatul USR a cerut permisiunea colegilor de comisie pentru a permite accesul presei, ulterior, s-a luat în calcul şi posibilitatea ca membrii „să se simtă stânjeniţi de presă când votează", însă, deputaţii au decis că presa poate participa.

Potrivit surselor citate, nu a existat un vot, ci a fost doar "o consultare". Oana Bîzgan a spus că „încă, studiază Regulamentul", mărturisind că îl ţine „în poşetă", însă, nu a putut preciza care sunt şi dacă sunt situaţii în care accesul presei la şedinţele comisiilor poate fi restricţionat. „Ştiu că sunt publice şedinţele. (...) Nu pot să amintesc (prevederea-n.r.). O am în geantă, în poşetă.

Studiez tot timpul, încă, acest Regulament", a răspuns deputatul USR solicitată să precizeze ce stipulează Regulamentul cu privire la participarea societăţii civile sau a presei la lucrările comisiei. Deputaţii pot decide prin vot să adopte vot secret pentru anumite proiecte de lege, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor.

