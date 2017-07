Politica

Personajul controversat care are birou în sediul Guvernului

de mediafax, 07 iulie 2017, 13:05

După schimbarea guvernului şi instalarea la Palatul Victoria a unui nou prmeier, apar şi primele dezvăluiri despre cum se iau deciziile economice la cel mai înalt nivel.

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, vineri, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, are birou în sediul Guvernului.

„Noi am câştigat alegerile cu un program şi în acest moment avem cu totul altceva. Nu s-a scris niciunde în programul de guvernare că trebuie să avem impozit pe cifra de afaceri sau taxa de solidaritate. Eu ştiu că domnul Vâlcov, care mai nou înţeleg că are birou în sediul Guvernului, e foarte inventiv - apropo şi de evaluarea pe care a făcut-o cu privire la Guvernul pe care l-am condus - dar în programul de guvernare cu care am câştigat, în oferta electorală a PSD niciunde nu apar lucrurile acestea", a spus Grindeanu.

Fostul premier a fost întrebat ce durată de viaţă preconizează pentru Guvernul Tudose, el răspunzând: „Depinde. Eu îi doresc premierului Tudose să-şi ducă mandatul la final, adică 2020. Depinde de modul în care va relaţiona cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea, de modul în care va relaţiona cu oamenii preşedintelui din Guvern, pe care îi ştim cu toţii - mă refer la cei de forţă".

Fostul ministru al Finanţelor în Guvernul Ponta, Darius Vâlcov, a susţinut, la sfârşitul lunii trecute, că este „angajat" al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor.

Darius Vâlcov a venit, la acel moment, la Palatul Parlamentului, el fiind surprins de jurnalişti în zona lifturilor care fac accesul către zona grupului parlamentar al PSD, dar şi către zona biroului preşedintelui Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea.

Întrebat de jurnalişti ce face acolo, Vâlcov a spus că este „angajat" al grupului parlamentar al PSD.

Ulterior, liderul PSD Liviu Dragnea a fost întrebat despre prezenţa lui Vâlcov, care este acuzat de fapte de corupţie, la grupul parlamentar, în calitate de angajat.

Dragnea a răspuns evaziv, susţinând că Vâlcov e angajat la grup pentru că „este bun".

Întrebat ce face Vâlcov la grupul parlamentar, Dragnea a spus: „Face bine".