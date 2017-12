Politica

PNL a depus la CCR sesizarea de neconstituţionalitate la proiectul privind organizarea judiciară

de mediafax, 22 decembrie 2017, 14:36

PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiuţionalitate la proiectul care modifică Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, invocând că există amendamente care au fost adoptate cu încălcarea prevederilor constituţionale.

„PNL a înregistrat, astăzi (vineri - n.r), la CCR, a doua sesizare privind viciile de neconstituţionale ale legii de modificare a Legii 304/2004. Aşa cum am anunţat în cadrul dezbaterilor, am participat şi am adus la cunoştinţa membrilor coaliţiei de guvernare în cadrul dezbaterilor şi cu ocazia acestor legi modificatoare ale Legilor Justiţiei că există amendamente certe care sunt adoptate cu încălcarea prevederilor constituţionale şi a unor angajamente europene ale României", a susţinut senatorul PNL, Iuliana Scântei, la Parlament.

Scântei a precizat că maoritatea parlamentară a dorit o dezbatere fără fond cu privire la Legea 304/2004, astfel că au rezultat vicii de neconstituţionalitate.

„Pe procedură a fost încălcat principiul autonomiei parlamentare, ne-am trezit în situaţia în care o comisie specială, în loc să fie sesizată de Birouri Permanente Reunite ale Parlamentului, a fost sesizată atât pentru dezbatere în Camera Deputaţilor, cât şi pentru dezbatere şi vot în cadrul Senatului, doar de Birouri individuale ale celor două Camere. Am constat în cadrul procedurii, aşa cum a fost derulată prin comisie, că senatorii au depus amendamente care au fost votate în cadrul dezbaterii la Camera Deputaţilor şi invers, deputaţii au avut ocazia să participe la dezbateri şi să formuleze amendamente care ulterior să fie adoptate în cadrul Senatului, deşi există un principiu clar că un senator nu poate fi în acelaşi timp şi deputat şi viceversa", a subliniat Scântei.

Senatorul a adăugat că au fost identificate vicii de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte autonomia parlamentară şi încălcarea dreptului la iniţiativă legislativă.

„Dacă vă uitaţi în rapoartele finale ale comisiei speciale, atât cel adoptat pentru dezbaterea în cadrul Camerei Deputaţilor cât şi cel final pentru Senat, veţi observa că amendamentele aprobate acolo nu sunt ale entităţilor care au, potrivit Constituţiei, drept de iniţiativă legislativă, respectiv Guvern, deputat, senator sau cetăţeni în limitele teritoriale stabilite în Constituţie, ci veţi observa că sunt amendamente ale asociaţiilor profesionale, ale CSM-ului şi ale Consiliului Legislativ, dar care potrivit Constituţiei chiar dacă au fost însuşite de un parlamentar, nu au ce căuta ca şi autori de amendamente în cuprinsul unui raport", a spus Iuliana Scântei.

Totodată, senatorul liberal a precizat că, în ceea ce priveşte fondul legii, s-au constatat vicii de neconstituţionalitate privind înfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din cadrul justiţiei.

„Au fost limitate prerogativele CSM în ceea ce priveşte aprobarea statului de funcţii, încălcându-se, astfel, prevederi constituţionalitate care reglementează în această materie şi, de asemenea, au fost stabilite nişte proceduri pentru recrutarea procurorului-şef şi procurorului-şef adjunct al acestei secţii de investigare, de asemenea cu încălcarea prevederilor constituţionale", a argumentat Scântei.

Senatorul PNL a afirmat că partidul este optimist în privinţa deciziei CCR, deoarece au oferit suficiente argumente tehnice.

În acelaşi timp, Scântei a susţinut că PNL va sesiza la CCR şi Legea 317/2004 privind funcţionarea CSM.

PNL a atacat la CCR, joi, proiectul care modifică Legea 303 privind Statutul procurorilor şi judecătorilor.

Senatul a adoptat, joi, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind funcţionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspecţia Judiciară, care va funcţiona ca structură cu personalitate juridică în cadrul CSM.

Senatul a votat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul care modifică Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, una dintre prevederi fiind legată de secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie care primeşte competenţe pentru orice infracţiuni săvârşite de magistraţi.