Politica

PNL cere demiterea șefilor ANAF care blochează donațiile de 2% pentru ONG-uri

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 16:30

PNL a declarat ca ANAF pune piedici ONG-urilor care incearca sa obtina 2% din impozitul pe venit si cere ministrului Finantelor sa dispuna demiterea sefilor ANAF ai filialelor care comit un astfel de abuz.

In contextul informatiilor aparute in spatiul public referitoare la "piedicile puse anumitor ONG-uri" pentru obtinerea donatiilor de 2% din impozitul pe venit, PNL subliniaza mai intai ca legislatia nu a suferit nicio modificare fata de anii precedenti.

"Mai exact, calea uzitata de foarte multe organizatii neguvernamentale, respectiv aceea de a solicita o imputernicire din partea donatorului pentru depunerea in numele acestuia a Formularului 230, este in continuare valabila. Mentionam ca aceasta imputernicire, conform articolului 18 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, nu se impune a fi un act notarial, ci un act olograf", se arata intr-un comunicat de presa al PNL.

Liberalii sustin ca filialele ANAF care solicita ca Formularul 230 sa fie depus personal, sau prin posta, numai de catre persoanele fizice care au calitate de donator, precum si cele care solicita o imputernicire notariala comit un abuz.

"In acest caz, ministrul Finantelor este obligat sa dispuna demiterea sefilor ANAF ai acelor filiale care comit un astfel de abuz", sustine PNL.

PNL nu exclude posibilitatea ca PSD sa se foloseasca de "instrumentul" OUG pentru modificarea Codului de procedura fiscala in sensul redefinirii imputernicirii fiscale.

"Intr-un astfel de caz costul pentru realizarea acesteia la notar ar depasi sumele donate, ceea ce va conduce la sabotarea mecanismului de finantare a organizatiilor neguvernamentale.

Actiunile PSD impotriva miscarilor civice, a organizatiilor societatii civile si a tuturor persoanelor active care realizeaza venituri suplimentare au devenit un punct programatic al majoritatii PSD-ALDE, care nu accepta opinii critice si cetateni liberi", mai spune PNL in comunicatul de presa.

Organizatiile nonguvernamentale acuza ANAF ca vrea sa le lase fara finantare in mod abuziv, obligand pe cei care vor sa doneze in scop umanitar 2% din impozit sa depuna personal formularul 230, la un sediu al Fiscului. In replica, reprezentantii ANAF sustin ca nu fac decat sa aplice un ordin dat anul trecut si prin care s-ar fi decis sa se aplice aceasta noua procedura.

Pe de alta parte, doi parlamentari PSD au depus un proiect de lege care introduce o serie de conditii suplimentare in activitatea organizatiilor neguvernamentale si despre care Opozitia sustine ca are drept scop reducerea la tacere a societatii civile.