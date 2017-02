Politica

PNL-USR, o iubire imposibilă

de Valentin Malaescu, 23 februarie 2017, 20:32

Tentativa şefului interimar al PNL, Raluca Turcan, de a curta USR pare, mai degrabă, reflexul disperat al înecatului care se agaţă de un pai. Previzibil, Nicuşor Dan i-a trimis pe liberali la plimbare

Intraţi într-o veritabilă gaură neagră politică din care par incapabili să mai iasă, deschizându-li-se larg în faţă calea pierzaniei călcată deja de PNŢCD, prin vocea liderului lor conjunctural, liberalii par să fi abandonat definitiv credo-ul „prin noi înşine" ajungând să caute salvarea la USR, un partid care, deşi a repurtat un rezultat senzaţional (pentru o formaţiune politică nou-născută) la alegerile din 11 decembrie, mai are încă mult de muncit până la a demonstra că este o soluţie politică demnă de luat în seamă.

De altfel, reacţia aproape instantanee de respingere a şefului USR le-a cam tăiat elanul şi liderilor liberali clujeni. Şeful PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, nu ezită să-i acuze pe USR-işti de amatorism politic. „Am să vă răspund prin a vă face o trimitere la SUA. Câte partide sunt acolo? Două. Este modelul american unul de urmat pentru noi? Societatea americană e un exemplu demn de urmat pentru noi? Restul ţine de «maturitatea» oamenilor politici care inventează acum mersul pe jos sau apa caldă sau abordarea seriosă a oamenilor politici cu experienţă, cum este Raluca Turcan, care înţelege că este absolut necesară o coagulare a forţelor politice pe dreapta, la fel cum este coagulată stânga. Coagularea dreptei este singura şansă pentru România", a explicat Buda.

Şeful judeţului, Alin Tişe, care îşi doreşte să conducă partidul liberal după congresul din iunie, chiar îi ironizează pe „salvatorii" României pentru modul în care se comportă în parlament. „În principiu, orice alianţă sau fuziune pe dreapta este de bun augur pentru dreapta românească, ar fi singura şansă ca electoratul de dreapta să adune mai multe voturi decât stânga. Istoric s-a demonstrat că stânga, unită în jurul PSD e constant la 30-35%, în vreme ce dreapta a fost mereu divizată. Nutresc speranţa că înţelepciunea politică va izbândi şi pe dreapta.

Într-adevăr, fuziunea PNL-PDL nu s-a dovedit tocmai un mare succes la scrutinele electorale de anul trecut, dar noi am comis multe erori, pe care cu sigurnaţă nu le vom mai repeta, procesul fuziunii a fost şi este încă foarte lung, ceea ce a afectat mesajul partidului. Asta, însă, nu înseamnă că nu e de dorit unirea forţelor de dreapta, pentru că e nevoie de un partid mare. Partidele mici nu contează, nu pot impune decizii în parlament. Aţi văzut exemplul PPDD, care a avut 16% şi a dispărut în câteva luni. Un partid mare, chiar în opoziţie fiind, poate negocia cu puterea, poate impune decizii.

Şi eu am fost parlamentar de opoziţie, când USL domina categoric şi, totuşi, am reuşit să-mi impun unele proiecte. Eficienţa muncii în parlament se obţine cu proiecte de lege, poziţii susţinute la microfon şi în comisii, nu cu pancarte şi dormind în plen, asta e opoziţie de ochii lumii. Majoritatea nu va fi niciodată convinsă de un partid mic aflat pe poziţii de luptă permanentă. Când puterea are un proiect bun pentru oameni, n-are sens să te opui doar ca să faci opoziţie de dragul opoziţiei. Trebuie să faci opoziţie inteligentă, altfel sunt doar chestiuni de imagine care nu produc nimic bun pentru oameni. Oamenii apreciază ce faci pentru ei, nu circul, oamenii s-au supărat de circ", a apreciat Tişe.

Fără a ataca USR, şeful informal al grupării vechilor liberali clujeni, senatorul Marius Nicoară se repliază şi spune că o relaţie mai strânsă cu USR nu este neapărat un deziderat pentru liberali. „Raluca Turcan n-a vorbit de alianţă sau fuziune cu USR decât ca despre o posibilitate nu ca o dorinţă. Eu n-am citit cuvintele doamnei Turcan în cheia unei dorinţe. Pe de altă parte, e normal ca orice om de dreapta să-şi dorească o coagulare a dreptei aşa cum stânga e extrem de coagulată în jurul PSD. Cred că Raluca Turcan a exprimat, mai degrabă, o idee de coagulare", a spus Nicoară.

De partea cealaltă, oamenii lui Nicuşor Dan iau la preţ de matineu speranţele şefului interimar al PNL. „Nu mi se par nicicum afirmaţiile preşedintelui PNL, nu se discută aşa ceva în USR. E părerea ei personală, probabil un vis al lor, dar nu ştiu dacă ne dorim şi noi asta. E un punct de vedere lansat într-un moment negândit. Nu se pune problema niciunei alianţe sau fuziuni, doar colaborarea parlamentară în opoziţie, despre care am vorbit de la bun început", a comentat preşedintele USR Cluj, Elek Levente.

Vicepreşedintele Senatului României, Mihai Goţiu, e chiar mai tăios. „Liberalii se tot bagă în seamă. Noi ne pregătim de congres nu de alianţe sau fuziuni. Nu-i prima oară când se bagă în seamă, ei îşi doresc, ce se întâmplă e cu totul altceva", a spus Goţiu.

Nici deputatul Adrian Dohotaru nu are vreo apetenţă mai mare pentru a se încurca cu liberalii. „Nu se pune problema. E chiar periculos, mai ales în Ardeal, unde PNL încă e la putere, să se vină cu o astfel de poziţie", a afirmat Dohotaru.