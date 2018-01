Politica

PNL va încerca să-i convingă pe aleșii PSD să nu voteze propriul guvern

de Ziua de Cluj, 18 ianuarie 2018, 19:37

Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat la Europa FM ca liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar al Puterii pentru a incerca sa-l convinga sa nu voteze Guvernul Vioricai Dancila si subliniat ca "este important ca UDMR sa nu voteze".

"Exista oameni care sunt cat de cat, cu capul pe umeri in actuala majoritate, pseudomajoritate parlamentara pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD dar inca nu au curajul sa se manifeste public. Daca sa nu voteze impotriva, macar sa nu vina la vot pentru ca aici este vorba despre formarea unei majoritati. De asemenea, este important ca UDMR-ul sa nu voteze. Daca UDMR-ul nu voteaza, parerea mea este ca acest guvern nu va fi investit. Daca UDMR-ul totusi va decide sa o sprijine pe Dancila, va fi foarte greu de impiedicat investirea guvernului. In ceea ce ne priveste pe noi vom vorbi cu toti actorii, cu toti parlamenntarii, individual", a declarat Orban, potrivit hotnews.ro