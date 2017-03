Politica

Poliţiştii, puşi în aşteptare până luni. Ministrul Afacerilor Interne a cerut timp pentru a găsi o soluţie

de mediafax, 26 martie 2017, 12:35

Poliţiştii cer emiterea unei ordonanţe de urgenţă a guvernului care să prevadă majorarea salariilor funcţiei de bază cu 20%, calcularea sporurilor pe bază de pontaj la salariul funcţiei de bază de la 01 aprilie 2017.

"Am discutat cu reprezentanţii Guvernului revendicările noastre, cum ar fi sporul de vechime care nu e recunoscut poliţiştilor, am propus şi o compensare a acestor drepturi printr-o majorare de 20% a tuturor salariilor. Am adus în vedere inechităţile din sistem, în sănătate de exemplu sporul pentru muncă în zilele libere e de 100%, în timp ce la poliţişti e 75%. Am atras atenţia că şi actualul Guvern, la fel ca cele de până acum, majorează salariile doar anumitor categorii, ajungând să plătească un şofer de salvare cu 5.000 de lei, iar un poliţist cu salariul minim pe economie. Răspunsul lor a fost că vor verifica impactul financiar, iar săptămâna viitoare ar urmă să fie propuse o serie de amendamente astfel încât să se aplice sporurile în domeniul ordinii şi siguranţei la fel ca la sănătate. Şi tot săptămâna viitoare vom purta discuţii cu Ministerul de Finanţe pentru o majorare a salariului de 20%, etapizat, la nivelul salariilor mici, acum fiind peste 60% dintre poliţişti plătiţi cu salariu minim. Aşadar, săptămâna viitoare nu vom organiza nicio acţiune de protest, dacă Guvernul nu va face aceşti paşi şi nu va iniţia acele amendamente, vom relua acţiunile de protest. În prima faza vom aplica modelul de la Ialomiţa şi din alte judeţe, prin pichetări, iar lunar vom face mitinguri de mare amploare. De asemenea, acolo unde legea permite, în locul amenzilor, poliţiştii ar putea aplica doar avertismente, tot că o formă de protest" a declarat, pentru MEDIAFAX, Marius Ionescu vicepreşedinte SNPPC, după discuţiile cu ministrul de Interne.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, Ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea, şi secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Daniela Pescaru, s-au întâlnit sâmbătă, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor care au protestat în faţa sediului MAI şi în faţa Guvernului.

"Am mai discutat cu sindicatele din Poliţie şi în săptămânile trecute. Nu suntem aici pentru a deconta noi ce nu s-a făcut în trecut. Am deschiderea şi dorinţa de a schimba lucrurile în bine. Împreună trebuie să găsim soluţii. Vă asigur că fac parte dintr-un guvern care pune în practică exact ce a promis", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

"Cunoaştem discrepanţele, care s-au creat în ultimii ani în domeniul salarizării şi toţi trebuie să înţelegem că aceste probleme nu pot fi rezolvate deodată, fără a afecta semnificativ bugetul. Prin legea salarizării unitare, aceste disfuncţionalităţi vor fi soluţionate, şi se vor îndrepta toate inechităţile salariale din sistem. Fac un apel la liderii sindicali să sprijine demersurile noastre, să accepte un dialog constructiv în vederea finalizării legii unice a salarizării", a declarat ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea.

"În cadrul întâlnirii, Ministrul Afacerilor Interne a reamintit că până la acest moment, aproape 80.000 de oameni au beneficiat de aplicarea HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Totodată, au fost iniţiate o serie de amendamente la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9 din 2017, care în acest moment se află în dezbaterea Parlamentului prin care sporurile si majorările salariale, stabilite proporţional cu timpul efectiv lucrat, inclusiv sporul pentru politie judiciara, să se determine prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În plus, se propune devansarea termenului de acordare a cuantumului salariului de merit pentru toţi poliţiştii astfel încât să fie acordat în luna aprilie şi nu în luna august cum este prevăzut în prezent, precum şi eliminarea discrepanţelor salariale dintre personalul medico-sanitar din cadrul MAI, pe de o parte, şi cei din structura Ministerului Sănătăţii", potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne, remis sâmbătă MEDIAFAX.

Carmen Dan a subliniat faptul că pentru rezovarea inechităţilor salariale este nevoie de mai mult timp pentru a identifica sursele de finanţare şi modalitatea tehnică prin care să fie aplicate aceste soluţii, iar o nouă întâlnire a fost programată pentru luni, 27 martie, pentru a stabili împreună alte două propuneri de amendamente la OUG nr. 9, din 2017, cu privire la sporul de permanenţă şi acordarea unui procent de 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale.

"Am ieşit în stradă pentru că am ajuns la limita puterilor. Nu mai pot, nu mai putem munci în ritmul acesta, nu mai putem face faţă solicitărilor. Şi pentru ce, pentru ce ne riscăm viaţa, pentru ce ne sacrificăm familia?! După aproape 15 ani de activitate, salariul meu este unul ruşinos. Stau zi-noapte, cald-frig, soare-ploaie în stradă, alerg după infractori şi statul mă răsplăteşte cu un salariu de aproximativ 2.000 de lei. Cerem o majorare de cel puţin 50%, aşa cum e la medici, la profesori, pentru că noi nu suntem nici mai presus, nici mai prejos decât aceştia", a declarat, pentru MEDIAFAX, Marian Dinică, poliţist la Rutieră.

"Volumul de muncă este sufocant, au plecat mulţi oameni din sistem, tot mai puţini au venit, iar cauza este aceeaşi - salariul foarte mic. Păi cum să stea cineva cu 16-18 milioane pe lună, la care se mai adaugă câteva indemnizaţii care îl duc la cel mult 2.000 de lei?! Acum eu fac munca a trei oameni, fiindcă lumea a plecat, nu s-au mai făcut angajări, iar noi a trebuit să acoperim lipsurile. Păi şi cum să rezolvăm noi mii de dosare în fiecare lună, când suntem doar o mână de oameni?! Siguranţa şi ordinea publică sunt puse în pericol în acest moment, iar dacă aceşti guvernanţi nu înţeleg că nu se mai poate aşa, poliţiştii nu vor mai ieşi în teren, iar atunci să o văd eu pe doamna ministru, pe domnii miniştri cum vor ieşi ei să apere cetăţenii! O majorare salarială de cel puţin 50% ar rezolva o parte dintre probleme, ar atrage oameni noi în sistem", a declarat, pentru MEDIAFAX, Carmen Matcă, angajat în Poliţia Română.

Sindicatele cer şi ca legea pensiilor militare să nu fie modificată.