Politica

Ponta, supărat pe Dragnea: ”Nu am fost invitat la inaugurarea stadionului din Craiova. El da”

de mediafax, 11 noiembrie 2017, 12:45

Fostul premier Victor Ponta a precizat, sâmbătă, că dorea să vină la inaugurarea stadionului din Craiova, dar nu a fost invitat, el menţionând că politica nu e ca fotbalul şi că liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost invitat, dar nu a putut să vină.

Publicitate

„Mă bucur foarte tare că Stadionul <<Ion Oblemenco>> a fost finalizat la doi ani şi jumătate de la semnarea contractului. Craiova şi oltenii meritau cu adevărat un stadion european şi sunt convins că pe noul stadion vor vedea din nou meciuri istorice de fotbal dar şi alte tipuri de spectacole. Felicitări autorităţilor locale şi constructorilor", a scris Ponta pe Facebook.

„P.S.: Regret că nu am fost invitat la evenimentul de inaugurare unde aş fi venit cu mare plăcere. Am însă în colecţia mea de amintiri bucăţică din vechiul gazon şi sunt mândru de asta. Politica nu e ca fotbalul: eu doream să vin şi nu am fost invitat - Liviu Dragnea a fost invitat şi nu a putut să vină. Aşa că din cei trei care am pornit lucrările a rămas doar Olguţa", a adăugat Ponta.

Noul stadion din Craiova a fost inaugurat, vineri seara, cu un spectacol şi cu un amical împotriva Slaviei Praga. Partida a fost câștigată de cehi cu 4-0. La eveniment au luat parte mai multe glorii ale fotbalului din Bănie, dar şi politicieni.

„Este o realizare pe care ne-am dorit-o și care a ajuns la bun sfârşit", a declarat Olguţa Vasilescu.

Lucrările la stadion au început în septembrie 2015, iar valoarea totală a contractului a fost de 216.068.596,92 lei cu TVA.

Noul Complex Sportiv "Ion Oblemenco" din Craiova a fost conceput pentru a putea găzdui meciuri din cadrul UEFA Euro 2020 Tournament, FIFA WORLD CUP, UEFA Champions League, UEFA Europa League, FRF - Liga I.

Stadionul va putea fi folosit, de asemenea, pentru alte tipuri de sporturi, precum rugby, oină, hochei pe iarbă, mini-hochei sau fotbal american. De asemenea, în incinta complexului sportiv se vor putea organiza şi concerte, târguri, expoziţii, evenimente culturale şi sociale.