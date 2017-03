Politica

Premierul, despre schimbarea din funcţie a lui Kovesi şi Lazăr "Nu cred că e treaba mea să fac astfel de evaluări"

de mediafax, 13 martie 2017, 12:26

Sorin Grindeanu a declarat, luni, că se va întâlni cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a discuta despre declaraţiile acestuia referitoare la schimbarea din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Kovesi, dar şi a procurorului general, Augustin Lazăr.

"O să încerc să mă văd (cu Tudorel Toader - n.r.), să văd care e şi programul dânsului şi azi mai avem şi Parlamentul. (...) Nu am avut o discuţie cu dl. ministru (Tudorel Toader - n.r.). Pot să vă spun punctul meu de vedere - am auzit de decizia Curţii Constituţionale, nu am citit-o şi nu cred că e treaba mea. Eu cred că e treaba Ministerului Public, nu vreau să intru în detalii de acest tip, pentru că e un domeniu pentru cei care trebuie să aplice decizia CCR, care trebuie să respecte legea. Nu e o chestiune care să ţină de primul-ministru", a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai spus că vrea să discute cu Tudorel Toader, pentru a şti poziţia acestuia "dincolo de declaraţii".

Întrebat dacă cei doi procurori-şefi de Parchete ar trebui schimbaţi din funcţie, Grindeanu a spus: "Nu cred că e treaba mea să fac astfel de evaluări".

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineaţă, că nu le-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, şi procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, să demisioneze, ci doar "a evocat o instituţie din Codul Muncii".