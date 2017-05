Politica

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, despre protestatari: Oameni neinformaţi, care au tendinţa şi plăcerea de a fi manipulaţi

de mediafax, 04 mai 2017, 11:04

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Şerban Nicolae, le-a transmis joi protestatarilor din Piaţa Victoriei, despre care a spus că sunt oameni neinformaţi sau care au, poate, tendinţa şi au plăcerea de a fi manipulaţi, să nu cadă "pradă manipulării", deoarece este greu să combaţi absurdităţi.

Publicitate

"Dacă ar fi vorba de un dialog, le-aş spune să nu cadă pradă manipulării. Am văzut opinii că se reabilitează corupţii, că sunt amnistiate fapte, că rămân cu banii cei care au furat... E foarte greu să combaţi nişte absurdităţi. Atunci îmi dau seama că este vorba despre nişte oameni neinformaţi sau care au, poate, tendinţa şi au plăcerea de a fi manipulaţi, pentru că altminteri nu poţi să discuţi de lucruri care nu s-au întâmplat şi să spui că aşa se întâmplă", a declarat senatorul PSD Şerban Nicolae.

El a mai spus că partea de informare a fost realizată prin accesul liber al jurnaliştilor la dezbateri.

"Acum, dacă se iau informaţiile filtrate sau apar informaţii trunchiate...cum am văzut. Spre exemplu am văzut că o bună parte a presei s-a ferit să spună că sunt amendamentele lui Traian Băsescu, ci a spus că sunt amendamentele lui Şerban Nicolae. De aia am şi spus, l-am rugat pe dl. Băsescu să îi elibereze de sacul din spate, să le spună că s-au schimbat ordinele, că nu mai trebuie să fie atât de crispaţi şi că pot spune şi adevărul", a conchis preşedintele Comisiei juridice a Senatului.

Sute de persoane au protestat meircuri în Piaţa Victoriei, faţă de amendamentul adoptat în Comisia Juridică din Senat, care prevede graţierea persoanelor condamnate pentru luare sau dare de mită şi trafic sau cumpărare de influenţă.