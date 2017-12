Politica

Preşedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi întrebat

de mediafax, 18 decembrie 2017, 13:42

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a enunţat, luni, ipoteza convocării unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind că poporul român poate fi întrebat dacă vrea republică sau monarhie şi arătând că PSD nu exclude ca un astfel de referedum să aibă loc în viitorul apropiat.

Solicitat să comenteze dacă proiectul de lege privind Casa Regală ar trebui discutat în Parlament în regim de urgenţă, Bădălău a precizat: „ Ar trebui discutat, mai ales că am văzut că în media sunt deja extrem de mulţi simpatizanţi, poate şi un referendum vizavi de sistemul ăsta preşedinţie-monarhie, totul e posibil".

Întrebat dacă se poate face un refernedum monarhie versus republică, Bădălău a spus că el este republican, întrucât aşa s-a născut şi că a cunoscut din cărţi despre regalitatea din România.

„Dar cred că poporul poate fi întrebat cu privire la lucrul ăsta. Nu e un lucru rău, ţinând cont că ţările care au monarhii sunt ţări dezvoltate", a adăugat Bădălău.

El a spus că aceste referendum despre republică versus monarhie este „un proiect de viitor la care şi politicienii împreună cu preşedintele şi foarte mulţi factori trebuie să se aşeze la masă să discute", nefiind „un proiect care să-l vânturăm pe stradă".

Întrebat dacă aceste referendum poate avea loc anul viitor, Bădălău a răspuns: „Sigur, totul e posibil. Atât timp cât facem un referendum cu familia tradiţională, putem face şi o asemenea întrebare către popor".

El a arătat că PSD nu exclude ca un astfel de referendum să aibă loc.

„Eu am spus că noi ca partid nu excludem, eu cel puţin nu exclud. Am discutat cu foarte mulţi colegi, e normal să întrebăm poporul. Nu am discutat cu preşedintele partidului despre acest lucru", a mai spus Bădălău.