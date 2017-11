Politica

Preşedintele ICCJ: Oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justiţiei. Suntem minţiţi?

de mediafax, 09 noiembrie 2017, 14:55

Preşedintele ICCJ, judecătorul Cristina Tarcea, a spus, joi, în cadrul şedinţei de plen a CSM, că a aflat recent că oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justiţiei faţă de cel care se află spre avizare în Consiliul Superior al Magistraturii.

Joi, în cadrul plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se discută despre propunerile de modificare a Legilor justiţiei, propuse de Camera Deputaţilor. În cadrul dezbaterilor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) s-a întrebat dacă nu cumva oficialii de la Burxelles au fost minţiţi, pentru că li s-ar fi prezentat alte propuneri de modificare a Legilor justiţiei.

„Mărturisesc că mi-am pus şi îmi pun întrebarea următoare: asupra căror legi suntem chemaţi astăzi să ne dăm avizul? Pun această întrebarea pentru că suntem sesizaţi cu trei propuneri parlamentare în ceea ce priveşte modificarea legilor 303, 304 şi 317. Am aflat din presă că, în urmă cu două zile, oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat, li s-a pus punctul de vedere, li s-a supus dezbaterii alte propuneri legislative. În aceste condiţii, mă întreb: există dialog? Există transparenţă? Există colaborare interinstituţională de bună credinţă? Suntem siguri asupra legi suntem chemaţi astăzi să ne dăm avizul? (...) Au fost minţiţi oficialii de la Bruxelles? Nu ştiu, îmi pun întrebarea, suntem minţiţi noi?", a spus Cristina Tarcea, în plenul CSM.

În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care s-a simţit vizat de aceste întrebări, a spus că „fiecare este liber să înţeleagă ce vrea, ce poate şi să se exprime aşa cum coordonatele profesionale îi permit".

„Eu nu am participat la dezbatereile pregătitoare din Comisii, iar, de principiu, eu vorbesc doar ce ştiu. Ce ştiu eu este că avizul pe care CSM este chemat să îl dea este aviz pe proiectul de lege pe care l-a primit de la Comisia special însuşită. Că acea comisie şi-a însuşit proiectul iniţial cu modiificări mai bune sau mai rele, este altă disucţie. CSM are spre avizare proiectul primit de la Comisie. Discuţii sunt multe, în condiţia în care publicitatea este asigurată în spaţiul public naţional şi spaţiul public european. Am avut întrevederi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, cu comisarul european pentru Justiţie, consumatori şi egalitate de gen. În limita a ceea ce ştiu eu, am vorbit posibilele soluţii pe marginea acestui proiect, primit de la Comisia specială. (...) Fiecare este liber să înţeleagă ce vrea, ce poate, să se exprime cum coordonatele profesionale îi permit. Dumneavoastră (Cristina Tarcea) aţi lucrat în Ministerul Justiţiei şi ştiţi că nu te duci la un alt oficial să vorbeşti despre ce era să fie, despre o lege ce a fost ulterior modificată", a spus Toader, în acelaşi context.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discută, în şedinţa de joi, proiectul de modificare a legilor justiţiei asumat de coaliţia PSD-ALDE, urmând a da un aviz consultativ. Până acum, parchetele şi mai multe adunări generale ale unor instanţe au respins proiectul.

DIICOT, DNA şi Parchetul General s-au pronunţat împotriva noului proiect de modificare a legilor justiţiei. De asemenea, aceeaşi opinie au avut-o şi două asociaţii de magistraţi, respectiv Asociaţia Procurorilor din România şi Forumul Judecătorilor.

Coaliţia PSD-ALDE a prezentat, săptămâna trecută, ca iniţiative legislative trei proiecte, respectiv modificarea Legii CSM, modificarea Legii privind organizarea judiciară şi modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor.

Potrivit formei Legilor Justiţiei propusă de PSD-ALDE, preşedintele României apare în procedura de numire a şefilor de parchete, însă nu şi în cea de revocare. Totodată, ar urma să se înfiinţeze o direcţie de investigare a magistraţilor care va fi în subordinea Parchetului General.

Cât priveşte Inspecţia Judiciară, aceasta ar urma să fie subordonantă Consiliului Naţional de Integritate a Judecătorilor şi Procurorilor şi Inspecţiei Judiciare şi statutul inspectorilor judiciari, o structură care ar urma să se înfiinţeze.

Proiectul legilor justiţiei a fost modificat semnificativ în Parlament, faţă de forma iniţială transmisă de ministerul Justiţiei. Avizul iniţial dat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii pe forma înaintată de instituţia condusă de Tudorel Toader a fost negativ.