Politica

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, la DNA: Am fost citat ca martor. Cred că e un dosar din 2014

de mediafax, 18 septembrie 2017, 15:45

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat, luni, la sediul DNA, acesta declarând, la intrare, că a fost citat ca martor într-un dosar din 2014.

Publicitate

"Am fost citat ca martor. Cred că e un dosar din 2014", a declarat, la intrarea în sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban.

Tot luni, a fost audiat la DNA, timp de aproape patru ore, şi fostul premier Victor Ponta, acesta precizând că a fost chemat ca martor, tot într-un dosar din 2014.

"Mi-au fost puse întrebări ca martor, am răspuns la toate. Nu am voie să vă spun despre de e vorba. Eu ştiu cel mai bine pe pielea mea diferenţa între politică şi justiţie. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare. Deci nu am niciun fel de dorinţe, nici nu mă ocup cu denunţuri, delaţiunea. Am fost chemat ca martor, am spus ceea ce ştiu, dar eu nu confund bătălia politică... eu nu confund şi nu duc bătălia politică cu arme judiciare că s-a dus contra mea bătălia politică cu arme judiciare şi nu mi-a plăcut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i face", a declarat Victor Ponta, la ieşirea din sediul DNA.

Procurorii nu au făcut precizări referitor la dosare.