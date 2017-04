Politica

Preşedintele PSD Cluj i-a scris lui Victor Ponta: "Statul la pândă și speranța unei reveniri în prima linie a PSD nu vă fac cinste"

de Ziua de Cluj, 03 aprilie 2017, 11:44

Horia Nasra, preşedintele interimar al PSD Cluj, i-a adresat fostului premier Victor Ponta un mesaj pe reţelele de socializare.

Reacţia lui Nasra vine după ce, în ultimele zile, între Victor Ponta şi actualul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, au făcut un schimb de replici acide prin intermediul presei şi al reţelelor de socializare.

Dragnea a afirmat că Liviu Dragnea atacurile îndreptate împotriva sa de Victor Ponta, Traian Băsescu sau Daniel Constantin, dar şi de o parte a presei, ar fi coordonate de SRI sau de Soros, iar fostul premier a catalogat aceste afirmaţii drept "minciunile şi prostiile Cârmaciului din Teleorman".

Iată mesajul transmis de Horia Nasra lui Victor Ponta:

"Domnule Victor Ponta,

În ultimele săptămâni, multiplele calități pe care vi le-ați acordat vizavi de PSD, de `apărător al partidului` și mai ales a `democrației de partid` m-au determinat să trec câteva note de subsol, amintiri, care vă pot completa discursul deja asumat, despre morală în politică și partid.

Sunt două momente din istoria politică recentă a domniei voastre, care îmi vin în minte: excluderea lui Mircea Geoană din PSD și propriile opțiuni electorale, pe care le-ați expus când încă dețineați mandatul de președinte al PSD.

Așa cum spuneați în trecut, ați fost mereu un laburist al PSD, intrarea în politică fiind doar o oportunitate de viață, în intimitatea dumneavoastră neavând vreodată cea mai mică afinitate cu politica de stânga, însă și mai grav, traiectoria personală fiind mereu prioritară, în defavoarea echipei, a membrilor PSD, care v-au dat totul: prim-ministru, președinte de partid, deputat.

„În '90 am fost şi am votat cu domnul Raţiu, nu a câştigat. În '92 am votat cu domnul Constantinescu, nu a câştigat. În 1996 am votat cu domnul Constantinescu, a câştigat. Deci cât e: 2-1, nu ? În 2000 am votat cu domnul Isărescu, nu a câştigat, 3-1. În 2004 am votat cu domnul Năstase, nu a câştigat, 4-1. În 2009, în primul tur al votat cu Crin Antonescu, în al doilea tur cu Mircea Geoană, nu au câştigat" - Victot Ponta, 2014.

În toamna lui 2009 ați votat cu Antonescu, chiar dacă atunci erați șeful de campanie al președintelui Mircea Geoană iar după câteva luni l-ați contracandidat în partid. Câtă profunzime morală și recunoștință pentru un fost lider, pe care în 2011 l-ați și aruncat afară din PSD fără vreo urmă de remușcare iar astăzi din ipostaza de neînțeles, dați lecții de democrație și morală în PSD, fără să participați la două ședințe în ultimele șase luni. Câtă ipocrizie!

Ați demisionat în vara lui 2015 din fruntea PSD fără să fi fost obligat sau presat de cineva din interiorul PSD, apoi, după Colectiv, din cea de premier.

A fost sfârșitul generației USL, noul proiect inițiat de Liviu Dragnea câștigând alegerile locale și parlamentare en fanfare.

Nici un coleg nu v-a negat meritele guvernamentale, alături de miniștri PSD, însă frustrarea generată de înfrângerea politică din 2014, în fața lui Klaus Iohannis dar în fapt în fața lui Traian Băsescu, cel pe care l-ați invitat în 2006 la școala de vară a TSD și cu care ați continuat să mențineți un canal de legătură prin doamna Udrea, trebuie să o rezolvați în altă parte decât în echipa celor care v-au dat totul dar pe care nu i-ați votat decât în 2004...

Statul la pândă și speranța unei reveniri ronțăite în prima linie a PSD nu vă fac cinste domnule Victor Ponta, sunt sub demnitatea unui fost lider al PSD și nici nu sunt productive.

PSDul de mâine, Victor Ponta, este partidul altei generații, mai curate, mai apropiată valorilor cu adevărat de stânga"