Preşedintele Senatului despre revocarea şefei DNA: Toader nu m-a informat

de mediafax, 10 februarie 2018, 21:50

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a susţinut, sâmbătă, că nu a discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care îl va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA şi decizia în privința şefei Direcţiei, Laura Codruţa Kovesi.

Întrebat dacă Tudorel Toader l-a informat despre raportul privind DNA şi decizia pe care a luat-o în privinţa revocării şefei Direcţiei, Laura Codruţa Kovesi, liderul Senatului a răspuns că nu.

„Nu am avut o discuţie cu domnul Tudorel Toader, nu m-a informat personal. Această declaraţie am văzut-o doar în spaţiul public. În ciuda faptului că discutăm, ne întâlnim, această declaraţie am văzut-o doar în spaţiul public", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

Ministrul Justiţiei a declarat, joi seară, că, în luna februarie, va prezenta în Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public, Tudorel Toader precizând că DNA este parţial eficientă, parţial nu, referindu-se, printre altele, la achitări.

Tăriceanu, despre revocarea şefei DNA: Decizia nu e la Parlament, dosarul Microsoft nu e singurul eşec

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a răspuns că decizia privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu este a Parlamentului, întrebat dacă aceasta ar trebui revocată după dosarul Microsoft.

Întrebat dacă Laura Codruţa Kovesi ar trebui revocată după dosarul Microsoft, liderul ALDE a răspuns: „Eu nu am suficiente date, decât cele pe care le văd în spaţiul public. Nu am acces nici la raportul Inspecţiei Judiciare calitatea de ministru să fac o analiză amănunţită şi nu mă pot pronunţa. Decizia nu stă sub nicio formă la Parlament. Să ştiţi că dosarul Microsoft nu e singurul eşec care practic face să se cutremure instituţia DNA. Mi se pare foarte grav ce s-a întâmplat pentru că acolo sunt o serie de persoane, pe care nu le cunosc numai eu, care cred că au fost acuzaţi pe nedrept, unii dintre ei. Concluziile sunt clare, nu s-au găsit probe acuzatoare şi dosarul a trenat destul de mult, iar oamenii aceia au avut de suferit, cel puţin în plan personal, profesional şi politic, dar nu este singura situaţie gravă din DNA".

Tăriceanu a vorbit şi despre alte dosare care, potrivit acestuia, sunt o pată neagră pe obrazul DNA.

"Sunt procurori care îşi permit să facă anchete în stilul celui de la Prahova, o serie de abuzuri sexuale ca cel de la Oraviţa, sunt unii care au făcut abuzuri asupra judecătorilor şi au fost suspendaţi. (...) Toate aceste abuzuri, precum şi numărul foarte mare de dosare trimise înapoi la procuratură pun sub semnul întrebării în mod serios funcţionarea acestei instituţii. Chiar şefa DNA spunea acum trei zile că peste jumătate din dosarele DNA sunt pe abuz în serviciu, o infracţiune care nu e de corupţie, dar asimilată corupţiei", a mai spus preşedintele Senatului.

Acesta a adăugat că aşteaptă raportul şi concluziile pe care le va prezenta ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, legat de activitatea DNA.

„Cred că domnul ministru o să aibă o analiză consistentă de prezentat şi astept cu interes analiza şi apoi concluziile. (...) Nu am înţeles că ar fi luat o decizie, nici din presă nu am înţeles că ar fi luat o decizie. Am înţeles altceva, fără să vorbesc cu dumnealui acest subiect, pentru că nu ţine de Parlament. Ministrul Tudorel Toader a spus că a făcut o evaluare, ceea e cu totul altceva. Cu siguranţă că are şi o concluzie, pentru că un raport fără concluzie e prea puţin valoros", a susţinut Tăriceanu.

Dosarul Microsoft, cel mai mare dosar de corupţie din România, cu un număr record de foşti miniştri vizaţi, a fost finalizat, după cinci ani, fără ca demnitarii să fie judecaţi. Mai mult, au fost cercetaţi deşi termenul de anchetare a faptelor era expirat încă de acum patru ani. Şapte foşti miniştri au scăpat de orice acuzaţie.