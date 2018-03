Politica

Probleme şi în online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplată

de P.O., 01 martie 2018, 15:45

Pagina de internet www.psdcluj.ro, înregistrată "pe persoană fizică" de foşti membri ai partidului, a fost suspendată pentru neplată.

PSD Cluj şi-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judeţene, din .ro în .com, vechiul site, dezvoltat de un fost lider care nu mai face parte din partid, fiind suspendat, de joi, pentru neplată, transmite Mediafax.

Preşedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a declarat că, până acum, se plătea pentru domeniul .ro o taxă pe 99 de ani, dar de la 1 martie site-urile de pe acest domeniu trebuie să încheie contracte anuale pentru a funcţiona.

"PSD Cluj are de peste o lună un nou site, care poate fi accesat la adresa www.psdcluj.com, după ce am schimbat domeniul de internet, din .ro în .com. Am văzut că site-ul www.psdcluj.ro a fost suspendat pentru neplată, dar acesta nu este al nostru, nu este pe numele nostru, ci a fost pe numele unui fost lider al filialei care nu mai este membru al partidului. Noi nu avem nimic de-a face cu acest site de pe domeniul .ro, nu am efectuat transferul vechii adrese, astfel că nu ne mai desfăşurăm activitatea pe vechiul site, ci pe site-ul de pe domeniul .com. Site-ul este acelaşi, doar că am modificat numele domeniului. Până acum, se plătea pentru domeniul .ro o taxă pe 99 de ani, dar de la 1 martie 2018 site-urile de pe acest domeniu trebuie să încheie contracte anuale pentru a funcţiona. Cred că nu a mai fost prelungit contractul fostului site al filialei PSD Cluj şi de aceea a fost suspendat", a spus Nasra.

Acesta a subliniat că filiala PSD Cluj nu înregistrează sume restante pentru administrarea site-ului de internet.

Joi, la adresa www.psdcluj.ro apare mesajul "Site suspendat pentru neplată. Contul dvs va fi reactivat după confirmarea sumelor restante".