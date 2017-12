Politica

Proiect pentru desființarea zidului care înconjoară Palatul Parlamentului

de Ziua de Cluj, 14 decembrie 2017, 20:12

Uniunea Salvati Romania a lansat, joi, proiectul Parcul Uranus care propune demolarea gardului din jurul Palatului Parlamentului, unirea spatiului verde din jurul cladirii cu Parcul Izvor si cu spatiul verde unde se afla Casa Academiei, pentru amenajarea unui parc urias.

Peste cele doua artere care despart cele trei spatii, respectiv bd. Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie, se propune construirea unor pasaje pietonale. Astfel, initiatorii cred ca spatiul inchis din jurul Palatului Parlamentului se va transforma intr-unul deschis si democratic, scrie Hotnews.

De-a lungul timpului au fost mai multe initiative de demolare a gardului din jurul Palatului Parlamentului, insa nu s-a concretizat nici una, institutia invocand motive de securitate.

"Parcul Parlamentului este un proiect necesar atat pentru cetateni, dar mai ales pentru Parlament. Aceasta institutie beneficiaza de cea mai mica rata de incredere in randul cetatenilor, iar prin acest proiect ar fi un semnal ca se doreste redresarea acestei situatii. Fac un apel catre colegii parlamentari sa sustina acest proiect si sa arate ca pentru ei Palatul Parlamentului nu e o fortareata in care se ascund de cetateni. Totodata, e momentul ca cetatenii sa le ceara parlamentarilor si altor actori decidenti deschiderea acestui spatiu. In fond, USR nu a facut decat sa preia o idee venita de la cetateni, ideea le apartine, asa cum ar trebui sa le apartina si Parcul Parlamentului", a spus senatoarea USR Florina Presada la evenimentul de lansare.

Proiectul USR a fost realizat de o echipa multi-disciplinara de arhitecti, urbanisti si peisagisti din Copenhaga si Bucuresti.

"Cu acest proiect am vrea sa aratam potentialul acestui spatiu de a reintra in viata orasului. Credem ca in Romania si in Bucuresti e mare nevoie de spatii publice si o viziune mai optimista asupra viitorului", a declarat Dimitrie Grigorescu, coordonatorul echipe de experti care au lucrat la materialul Parcul Uranus.