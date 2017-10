Politica

NEWS ALERT Proiectul UDMR privind folosirea limbii maghiare, respins de Camera Deputaţilor. Vezi reacţia liderului UDMR Cluj

de Mircea Tatar, 04 octombrie 2017, 10:53

Comisiile de Administraţie Publică, Juridică şi Drepturile Omului ale Camerei Deputaţilor dar şi plenul au respins miercuri proiectul de lege al UDMR care prevedea scăderea pragului necesar pentru folosirea limbii maghiare în instituţiile publice de la 20% la 10%.

Proiectul de lege urmează să ajungă în Senat, care este cameră decizională.

Parlamentari ardeleni ai puterii şi opoziţiei, împotriva scăderii pragului de 20%

Deputatul PNL Florin Roman, membru al Comisiei de Administraţie Locală, a declarat pentru ZIUA de CLUJ, că în favoarea proiectului, în comisii, s-au pronunţat doar reprezentanţii UDMR şi că a mai existat o singură abţinere de la PSD, în rest membrii comisiilor au votat pentru respingerea proiectului.

Ajuns apoi în plen, proiectul UDMR a fost respins deasemenea cu o largă majoritate de 256 de deputaţi, având doar 21 de voturi "pentru", din partea UDMR şi 4 abţineri.

"Am votat pentru #RESPINGEREA proiectului de lege propus de #UDMR care prevede reducerea pragului de reprezentare de la 20% la 10% pentru folosirea limbii materne în relaţia cu administraţia publică. (...) Îi felicit pe colegi pentru decizia luată", a scris pe Facebook deputatul PSD de Cluj Horia Nasra.

Un alt deputat clujean al PSD, Cornel Itu, care s-a opus proiectului UDMR şi care a fost prezent la lucrările celor trei comisii deşi nu este membru al niciuneia dintre ele, a salutat votul dat miercuri.

"E o normalitate. Majoritatea a votat respingerea acelei iniţiative legislative. Mie mi se pare că nu a fost oportună şi nu a fost bine discutată. Cred că suntem un exemplu la nivel de UE pentru drepturile minorităţilor, suntem un exemplu de urmat şi cred că trebuie să punem punct aici", a fost de părere Cornel Itu.

La rândul său, deputatul PNL de Cluj Adrian Oros, a afirmat că legea UDMR a fost respinsă la propunerea PNL, şi că această modificare nu era oportună pentru că România respectă în integralitate Convenţia Cadru privind protecţia minorităţilor naţionale.

"România este tara considerata exemplu de bune practici in domeniul protectiei drepturilor minoritatilor nationale, la nivel European. Prezenta constanta a UDMR in Parlamentul Romaniei in ultimii 27 de ani, precum si cooptarea aproape permanenta sub diverse formule la actul de guvernare, reprezinta unul dintre cele mai elocvente exemple pe care tara noastra le da, in domeniul recunoasterii, protectiei si promovarii drepturilor minoritatilor", a susţinut deputatul PNL de Cluj Adrian Oros.

Liderul UDMR Cluj: Acest proiect a fost piatra de încercare a protocolului cu PSD

Liderii UDMR nu văd cu ochi buni colaborarea politică viitoare cu PSD după acest vot. Preşedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, spune că se impune o analiză serioasă a înţelegerii cu partidul de la putere.

"Legat de protocolul de colaborare pe care îl avem cu PSD-ul aici trebuie să facem o analiză serioasă, pentru că această lege pentru noi a fost un proiect de lege foarte important, să zic aşa, piatra de încercare a protocolului cu PSD. Ne pare rău că PSD până la urmă a hotărât să nu ne sprijine în acest sens şi trebuie şi noi să regândim tot acest protocol cu PSD", a declarat pentru ZIUA de CLUJ liderul UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond.

Deputatul maghiar a criticat şi opoziţia din Camera Deputaţilor pentru modul în care a votat în cazul acestui proiect de lege.

"Mie îmi pare rău că o parte a opoziţiei şi aici mă refer la PNL şi la PMP, au recurs la un discurs patriotard şi cu accente şovine. Nu au fost deloc interesaţi de fondul problemei, şi am fi aşteptat anumite amendamente. Acesta a fost un proiect de lege, nu a fost bătut în cuie, puteau să vină cu amendamente să dezbatem problema pe fond. În locul acestor amendamente, au folosit iarăşi cartea maghiară în lupta lor cu PSD-ul, ceea ce se întâmplă de ani de zile în România. USR-ul a votat împotrivă dar a avut totuşi o retorică moderată, dar îmi pare rău că nici dânşii nu au depus niciun amendament", a spus Csoma Botond.

ZIUA de CLUJ vă anunţa în 25 septembrie 2017, în exclusivitate, că există o întelegere secretă între PSD şi UDMR pentru a trece acest proiect de lege, care era una din marile revendicări ale UDMR în relaţia cu actuala putere şi că mai mulţi parlamentari din Cluj dar şi din alte judeţe ale Transilvaniei s-au mobilizat pentru a contracara mişcarea UDMR. Votul de miercuri arată că, cel puţin deocamdată, parlamentarii ardeleni au reuşit să-şi impună punctul de vedere.

Potrivit proiectului de lege respins, în unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 10 % din numărul total al locuitorilor, care şi-au declarat apartenenţa etnică sau în care există un număr semnificativ de cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi pefecturile, serviciile publice de interes local sau judeţean precum şi prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale au obligaţia să asigure în raporturile cu aceştia, folosirea limbii materne, în conformitate cu procedurile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.

Reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare au afirmat că România rămâne una dintre ţările model în ceea ce priveşte toleranţa faţă de minorităţi.

Votul dat în comisiile reunite a fost urmat de aplauzele parlamentarilor care au luat parte la şedinţă.

