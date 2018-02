Politica

Propunere PNL: Cei care refuză un loc de muncă rămân fără ajutor social

de mediafax, 11 februarie 2018, 12:44

Deputatul PNL, Florin Roman, a iniţiat o petiţie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel încât persoanele apte de muncă să îşi piardă ajutorul social dacă refuză un loc de muncă.

Publicitate

„În România, o formă de asistenţă socială pe care statul o oferă familiilor şi persoanelor singure este reprezentată de venitul minim garantat. Acesta se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială", se arată în textul petiţiei, lansată pe site-ul formaţiunii.

În prezent, legea prevede că persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Roman precizează că tot actuala legislaţie dă dreptul acestor persoane să refuze de 3 ori ocuparea unui loc de muncă, însă din practică se constată că majoritatea celor ce primesc venit minim garantat sub formă de ajutor social refuză să meargă la muncă, preferând să stea acasă pe banii statului.

Deputatul susţine că, potrivit statisticilor de pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la nivelul lunii decembrie 2016 erau 55.457 de beneficiari de drepturi curente şi 2.643 de beneficiari suspendaţi la sfârşit de lună, iar pentru luna aprilie 2017 erau 243.006 beneficiari de drepturi curente şi 17.712 beneficiari suspendaţi la sfârşit de lună.

„Considerăm că modificările sunt necesare, mai ales că, nu de puţine ori, mass-media a prezentat cazuri în care beneficiarii de venit minim garantat se plimbă cu maşini de lux sau stau în conace. De asemenea, mulţi dintre ei îşi maltratează copiii şi nu-i lasă să meargă la şcoală sau, în cele mai bune cazuri când îi lasă, le interzic a primi burse de teama ca să nu piardă indemnizaţia dată de stat", susţine Roman.

Totodată, deputatul liberal afirmă că politica în domeniul social ar trebui să fie orientată către cei nevoiaşi, şi nu către cei care vor să eludeze statul.

„Copiii trebuie să aibă dreptul de a învăţa şi poate nu e rea ideea de a îi obliga pe părinţii beneficiari de ajutoare sociale să îi lase pe aceştia la şcoală sub sancţiunea de a fi privaţi de un drept social pe care statul îl acordă. Totuşi, un prim pas în acest sens consider că se poate face prin încetarea dreptului de a beneficia de venit minim garantat dacă refuză un loc de muncă. Propunerea de faţă vine în sprijinul autorităţilor locale care au nevoie de forţă de muncă şi modifică alineatul (7) al articolului 15 în sensul ca persoanele apte de muncă să accepte locul de muncă care li se oferă sub condiţia ca refuzul acestuia duce la încetarea ajutorului social sub formă de venit minim garantat", conchide Florin Roman.