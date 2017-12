Politica

PSD ia în calcul o sesiune extraordinară parlamentară în ianuarie

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2017, 20:27

Majoritatea PSD ALDE ar putea convoca o sesiune extraordinara in parlament in luna ianuarie, motivata de faptul ca trebuie sa se transpuna in legislatie directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care are termen luna aprilie 2018, au precizat surse parlamentare din PSD.



La proiectul de transpunere au fost depuse cele mai controversate amendamente, care au dus la proteste in randul magistratilor si puncte de vedere foarte dure din partea institutiilor, scrie Hotnews.

Sesiunea ordinara ar trebui sa inceapa pe 1 februarie, insa social-democratii se grabesc sa finalizeze in comisia speciala parlamentara condusa de Flori Iordache proiectul de lege privind transpunerea directivei, acesta trebuind sa ajunga la Senat, apoi la Camera Deputatilor, tot comisia speciala fiind si cea care va da rapoarte pentru fiecare for legislativ.

Cei din PSD iau in calcul si o sesizare la Curtea Constitutionala si eventuala retrimitere de catre presedintele Klaus Iohannis la parlament, astfel ca este nevoie, potrivit surselor, sa se lucreze si in ianuarie, pentru ca in aprilie proiectul sa fie in vigoare.

Comisia speciala lucreaza miercuri si joi la acest proiect care va intra in procesul legislativ special.