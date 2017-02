Politica

NEWS ALERT PSD-ist clujean: Jos Dragnea! Jos Guvernul Grindeanu!

de Ionel Lespuc, 14 februarie 2017, 17:04

Un membru PSD Cluj se arată extrem de nemulţumit de felul în care este guvernată ţara de către colegii săi social-democraţi.

Teodor Pop-Puşcaş a fost invitatul de marţi al emisiunii "1 la 1", de la Realitatea FM

Publicitate

Vocile social-democraţilor care îl contestă pe Liviu Dragnea se înmulţesc. O poziţie foarte radicală o are omul de afaceri clujean Teodor Pop-Puşcaş, fost şef al IPJ Cluj, care are calitatea de membru PSD. Pop-Puşcaş a cerut marţi, în emisiunea „1 la 1", de la Realitatea FM, demisia lui Liviu Dragnea.

„Nu va fi ca oamenii din PSD să se revolte. Eu cred că cei care sunt la conducere trebuie să facă un pas în lateral. Şi s-a spus asta de când a apărut condamnarea din dosarul „Referendumul", că (Liviu Dragnea n.r.) nu a fost singurul condamnat în acel dosar. Să facă un pas în eşalonul doi sau trei şi să lase partidul, că sunt oameni de valoare care să îl conducă. Pe trendul acesta crescător al social-democraţiei din România şi din Europa sunt foarte mulţi tineri care se identifică cu partidul, dar nu se identifică cu metehnele. Nu este doar opinia mea, am văzut astfel de abordare şi la nivelul unor oameni care sunt în preajma staff-ului", a spus Pop-Puşcaş.

Fostul şef al Poliţiei nu se mulţumeşte cu capul lui Dragnea, ci vrea demisia întregului Cabinet PSD.

„Guvernul Grindeanu ar trebui să demisioneze în bloc, să numească partidul alt premier şi să îl prezinte preşedintelui. Ni s-a spus „aţi câştigat, guvernaţi", dar asta nu înseamnă să scoatem oamenii în stradă. Ne-am săturat de războiul româno-român. Discordia din vremea lui Băsescu şi Ponta continuă, din păcate. Iar acum, după ce am zgândărit leul, adică poporul, şi am băgat băţul prin gard, îi spunem că vrem linişte. Oamenii nu au ieşit nici în 12 decembrie, nici în 10 ianuarie, după învestirea Guvernului Grindeanu, au ieşit acum, după această ordonanţă, ascunsă în spatele unei discuţii despre buget. În noaptea în care s-a dat, eu nu am putut să dorm", a mai subliniat Pop-Puşcaş.

Teodor Pop-Puşcaş a fost candidatul PSD pentru Primăria Cluj-Napoca, în 2012. El este partenerul de viaţă al Aureliei Cristea, fost ministru în Guvernul Ponta.