PSD nu se sfieşte să RESCRIE programul de guvernare. Lista promisiunilor şterse sau amânate după venirea la putere

de mediafax, 18 iulie 2017, 10:03

La jumătate de an de la preluarea guvernării, şi deja cu propriul prim cabinet guvernamental dat jos prin moţiune de cenzură, PSD nu se fereşte să renunţe la o altă măsură din programul de guvernare, "updatat" odată cu venirea lui Mihai Tudose la Palatul Victoria: impozitul pe cifra de afaceri, scrie Gândul.

Pe lista "de aşteptare" în ceea ce priveşte noile posibile amânări s-a înscris şi "taxa de solidaritate", venită odată cu noul Executiv. Momentan, măsura se află în plin proces de simulări. Acestea două nu sunt însă singurele măsuri puse pe hârtie de PSD la care social-democraţii renunţă sau au decis să le amâne.

Cota zero de TVA la tranzacţiile imobiliare şi pentru serviciile de publicitate, primele tăiate din primul program de guvernare PSD

Primele tăieri din programul de guvernare iniţial au fost anunţate pe 30 mai, de către liderul PSD, Liviu Dragnea, care declara, la acel moment, că Executivul Grindeanu renunţă la introducerea cotei zero de TVA la tranzacţii imobiliare, situaţia fiind similară şi în ceea ce priveşte domeniul publicităţii. Reamintim că Mediafax relata, încă din luna aprilie, citând surse guvernamentale, că Executivul ar urma să renunţe la introducerea cotei zero pentru tranzacţiile imobiliare. Situaţia a fost similară şi în ceea ce priveşte domeniul publicităţii.

„Da, este adevărat, pentru că de asta am şi lungit-o atât de mult. Cei din domeniul publicităţii şi din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea şi efecte perverse, în sensul că ar trebui să aştepte mult la rambursarea de TVA, şi cei din zona de construcţii de locuinţe la fel (...) Din moment cei ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la input-urile în agricultură pentru că acolo situaţia este inversă. Ei sunt obligaţi să vândă cu TVA zero produsele, în schimb input-urile intră cu TVA şi tot aşa aşteaptă un an sau doi până se rambursează TVA", declara Dragnea, pe 30 mai.

Reducerea TVA şi creşterile de salarii, primele amânări enunţate

Reducerea TVA de la 19% la 18%, care nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, cum era prevăzut iniţial, ci începând cu 1 ianuarie 2019, dar şi primele majorări salariale, care aveau să se acorde de la 1 iulie 2017, au deschis lista amânărilor anunţate de coaliţia de guvernare PSD-ALDE.

