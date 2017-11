Politica

PSD scoate și el oamenii în stradă

de mediafax, 27 noiembrie 2017, 18:16

Senatorul Claudiu Manda a declarat, marţi, că primarii PSD din Dolj au decis să organizeze un miting la Craiova, pe 9 decembrie, de susţinere a Guvernului şi a programului de guvernare asumat de cabinetul Tudose.



Publicitate

"În weekend ne-am întâlnit cei de la Dolj, cu toţi primarii din judeţ şi am hotărât să facem miting pe data de 9 decembrie, probabil la ora 17.30-18.00, la Craiova, pentru că am tot văzut că sunt mulţi oameni care vin şi în spaţiul public şi în stradă. I-am văzut ieri pe domnul Cioloş şi pe domnul Mălin Bot, susţinători ai diferitelor puncte de vedere şi vrem să vedem dacă sunt oameni care susţin şi programul de guvernare, Guvernul, PSD şi măsurile pe care le-am luat, la un an de la alegeri", a declarat Claudiu Manda.

Claudiu Manda, preşedinte al PSD Dolj, a estimat că numărul participanţilor va fi mai mare decât cel al craiovenilor care au contestat în stradă guvernul Tudose în acest weekend.

"Rămâne să vedem câţi o să iasă. La Craiova au fost în jur de 1000 de oameni zilele trecute, cred că o să fie mult mult mai mulţi (...) În primul rând vorbim de un an de zile de la guvernare, măsurile luate de acest guvern şi de această majoritate parlamentară, de propunerile asumate în campania electorală şi câte dintre ele sunt îndeplinite, pentru că vrem să vedem, incluisiv noi, parlamentarii de Dolj, dacă avem o susţinere în continuare a oamenilor care ne-au votat şi sunt vreo 140.000 de oameni", a spus Manda.

Senatorul a spus că organizatorii se vor ocupa ca mitingul PSD să respecte normele legale în ceea ce priveşte manifestaţiile publice. "Noi, spre deosebire de alţii, o să avem şi o să respectăm toate procedurile legale. Vom solicita acordul autorităţilor locale", a precizat Manda.