UPDATE Rădulescu (PSD): Propun dezincriminarea abuzului în serviciu. Ce spune Dragnea

Rădulescu (PSD): Propun dezincriminarea abuzului în serviciu. Ce spune Dragnea

de mediafax, 22 ianuarie 2018, 16:10

Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat, luni, înainte de şedinţa Comitetului Executiv PSD, că va propune dezincriminarea abuzului în serviciu, menţionând că măsura ar fi similară cu prevederile altor state europene.

UPDATE: Dragnea: Nu avem în intenţie să dezincriminăm abuzul în serviciu

Liderul PSD Liviu Dragnea a susţinut, luni, că PSD nu are în intenţie să dezincrimineze abuzul în serviciu, el arătând că nu a fost de acord cu declaraţiile în acest sens făcute de deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

„Nu am fost de acord cu declaraţiile domnului Cătălin Rădulescu, drept pentru care nu avem în intenţie să dezincriminăm abuzul în serviciu, nici vorbă de aşa ceva", a spus Dragnea, după CExN.

„Când vom avea o formă finală (a programului de guvernare, n.r.), o vom prezenta şi vom discuta pe ea pentru că nu mai vreau să discutăm despre propuneri care până la urmă nu se vor regăsi în programul de guvernare. Nu vor fi modificări majore pentru că nu avem de ce. E vorba de o actualizare şi de câteva adăugiri", a adăugat Dragnea.

Solicitat să comenteze, înainte de CExN, faptul că Rădulescu a propus dezincriminarea abuzului în serviciu, Dragnea a răspuns: „Orice membru e liber să facă orice propunere în programul de guvernare, ceea ce e foarte important e forma finală care va fi adoptată la nivel politic joi şi vineri".

"În weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca şi formă. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca şi formă şi le voi propune în sensul asta. Abuzul în serviciu, propunerea mea o să fie să-l dezincriminam că în 90 % state este dezincriminat şi nu are rost pragul", a declarat Cătălin Rădulescu.

În ceea ce priveşte numele care vor face parte din noul cabinet, deputatul a spus că portofoliul de la justiţie este al partenerilor de la ALDE.

"Toader este ministrul propus de ALDE, este postul ALDE şi nu avem ce sa discutam aici", a precizat Rădulescu, fiind întrebat dacă Tudorel Toader ar putea fi schimbat din funcţia de ministru al Justiţiei.