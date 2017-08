Politica

Raport al europarlamentarului clujean Daniel Buda în Parlamentul European

de Ziua de Cluj, 25 august 2017, 15:21

Europarlamentarul clujean Daniel Buda prezintă o sinteză a activităţii sale în Parlamentul European.

Publicitate

"Pentru a face un prim pas spre dezvoltarea comunităţilor, am dorit să vin în sprijinul tuturor celor interesaţi cu o serie de informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare a proiectelor din fondurile alocate direct de la Bruxelles pentru exerciţiul financiar 2014-2020. În acest sens, am reeditat un material informativ pe care îl anexez raportului meu de activitate în detaliu, în care se regăsesc expuse pe larg mecanisme şi proceduri iniţiate de Comisia Europeană pentru absorbţia de fonduri direct de la UE pentru organismele publice, pentru fermieri, pentru IMM-uri, ONG-uri şi alţi beneficiari, precum şi sumele defalcate pe fiecare axă. Broşura cuprinde o serie de informaţii care sunt convins că pot răspunde nevoilor de finanţare a unor proiecte din comunităţile locale din România.

În această perioadă, în calitate de europarlamentar, membru al Comisiilor de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Afaceri Juridice și Dezvoltare Regională, am participat la tot ceea ce presupune activitatea acestor comisii, venind cu o serie de propuneri care să ușureze traiul de zi cu zi al cetățeanului european în general și al cetățeanului român în special. Am încercat și sper că am reușit să vă arăt permanent, într-un mod cât mai transparent, toate inițiativele mele", a declarat europarlamentarul.

VEZI Raportul de activitate 2014-2017 europarlamentar Daniel Buda si Ghid de Finantare UE 2014-2020