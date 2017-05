Politica

Rareş Bogdan iese la atac. Dezvăluiri despre Dragnea, Grindeanu, Clotilde Armand, PNL şi PSD

de Ziua de Cluj, 03 mai 2017, 14:51

Cunoscutul jurnalist a acordat un amplu interviu pentru DCNews, în care a vorbit despre toate temele importante ale începutului de an.

Rareş Bogdan, despre plecarea de la Realitatea TV. Salariu uriaş pus la bătaie

De-a lungul timpului, Rareş Bogdan a fost ofertat de mai multe televiziuni, pe salarii foarte mari, dar a decis să rămână la Realitatea TV. Realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" a dezvăluit de ce le-a refuzat.

"Cred că mă confund cu brandul. Realitatea TV este mult din ce însemn eu sau eu sunt mult din ce înseamnă Realitatea TV. Sorin Enache şi Emil Hurezeanu mi-au dat o şansă, la fel şi Mădălina Rădulescu, care între timp a plecat în altă parte. Dacă aş fi plecat acum un an, de exemplu, Realitatea TV era la greu. După ianuarie-februarie, Realitatea TV s-a relansat extraordinar pentru că eu m-am poziţionat bine, iar colegii mei au făcut-o la fel de bine. Acum ar fi o greşeală să plec de la Realitatea TV. Postul nostru de televiziune s-a relansat şi ca audienţă, şi ca încasări din publicitate", a spus jurnalistul.

"Voi rămâne la Realitatea TV. Am primit oferte de la alte trei posturi de televiziune. Una dintre oferte este extrem, extrem de tentantă, pe foarte mulţi bani. Nu este prima dată. Am primit oferte uriaşe şi în timpul campaniei electorale din 2014, cu plata unui salariu de 720.000 de euro pe trei ani, practic 20.000 de euro lunar, cu plata în avans a salariului pe un an. Nu pot să spun ce televiziuni m-au ofertat. Nu voi pleca de la Realitatea TV, deşi aici am un salariu mult, mult mai mic, dar mă simt foarte bine şi am o libertate totală. Fac ce vreau de la ora 21:00 la 01:00", a mai spus Rareş Bogdan.

Clotilde Armand, atacată dur. "Este inadmisibil. Sfidează inteligenţa publicului român"

Rareş Bogdan a fost întrebat dacă este de părere că USR ar putea fi salvat de Clotilde Armand, prin venirea ei, eventual, în fruntea partidului. Jurnalistul a spus că, înainte de toate, Clotilde Armand "ar trebuie să se salveze pe ea însăşi" în contextul scandalului despre Autostrada Transilvania.

"Dânsa trebuie să se salveze pe ea însăşi şi să explice contractele pe care le-a luat. Este inadmisibil pentru un lider care se bucură de încrederea unor oameni cu spirit critic, cum sunt cei care au ieşit în stradă, cum sunt cei foarte prezenţi în mediul online, cum sunt şi eu... să facă acest lucru. Adică este inadmisibil să treacă patru luni din momentul în care a apărut această chestiune şi tu să refuzi, în continuare, să dai explicaţii plauzibile la modul la care ai luat sau nu ai luat, cât ai luat şi nu ai luat de pe consultanţa Autostrăzii Transilvania. Doamna Clotilde Armand a dovedit că, în realitate, sfidează inteligenţa publicului român şi publicului cel mai inteligent din ţara noastră", a declarat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan, decizie surprinzătoare vizavi de emisiunea "Jocuri de putere"

Rareş Bogdan a luat o decizie surprinzătoare vizavi de emisiunea sa de la Realitatea TV. Jurnalistul a hotărât să invite foarte rar, în platou, politicieni.

"Anul acesta am renunţat complet la politicieni. Cred că am avut, în emisiune, un singur politician sau doi, din zona dreptei. Restul invitaţilor au fost comentatori şi jurnalişti. Voi merge pe această linie, tot anul, deoarece credibilitatea ziariştilor şi analiştilor este mai mare decât a politicienilor, indiferent de zonă", a anunţat Rareş Bogdan la interviurile DC News.

Întrebat dacă emisiunea pe care o realizează la Realitatea TV este imparţială şi obiectivă, jurnalistul a precizat: "Nu întotdeauna. Este o emisiune care a avut momente de imparţialitate totală. De fapt, de multe ori, este o emisiune adresată dreptei. Pe de-o parte, am un public conservator de dreapta. Nu am ascuns niciodată că sunt patriot şi naţionalist. Pe de altă parte, mă adresez foarte mult votanţilor lui Klaus Iohannis, votanţilor PNL, USR, o parte din vechii votanţi ALDE. În plus, am şi un public numeros - unii curioşi, alţii captivi din cauza valenţelor patriotice, PSD. Nu este o emisiune complet imparţială. Nici nu vreau să fie aşa".

Guvernul Grindeanu, pus la zid. Declaraţii crunte pentru PSD

Rareş Bogdan a făcut praf Guvernul Grindeanu. Jurnalistul a spus că a crezut în programul de guvernare al PSD, dar şi-a dat seama că, în realitate, lucrurile stau diferit.

"Am fost imparţial în timpul campaniei electorale de anul trecut, crezând că PSD, care era pe val, va face ceva. Eu sunt unul dintre cei dezamăgiţi de acest partid. Nu este vorba că aş fi fost fan PSD şi nici nu voi fi! Nu cred în doctrina stângii, promovată de PSD, absolut deloc, poate într-una europeană de tip SPD în Germania, dar şi acolo cu rezerve. Cred foarte mult că, în acest moment, PSD trebuie amendat pentru modul în care nu guvernează, ceea ce mi-a picat ca o mănuşă. Adică mă gândeam că, în 2017, va trebui să merg cu cărţoiul lui Liviu Dragnea sub braţ şi să monitorizez aplicarea programului de guvernare. Nu mi-a dat această ocazie, deşi mi-aş fi dorit. De ce nu mi-au dat prilejul? Pentru că social-democraţii au făcut orice altceva decât să guverneze. Am cea mai critică emisiune la adresa puterii guvernamentale şi a majorităţii parlamentare. Pe de-o parte, acest lucru îmi dă satisfacţie, fac ceea ce simt, pe de altă parte, îmi aduce un public foarte numeros", a spus jurnalistul.

"Un adevăr al guvernării proaste, într-un anumit domeniu, nu poate fi schimbat. (...) Eu cred că este o dublă măsură între limbajul de campanie pe care l-a avut Liviu Dragnea şi ceea ce se întâmplă acum. (...) Ce văd eu în prezent este ruşinos. Aruncă vina în fiecare zi pe tehnocraţi... În regulă dacă spuneţi că au fost proşti, dar nu poţi să îţi justifici propria ta incompetenţă şi incoerenţă guvernamentală spunând că ba ai găsit o gaură care în realitate nu există... ba ca ai găsit nu ştiu ce diferenţă la creşterea economică... care nu există pentru că ai făcut tu greşit, ca premier, interpretarea sau nu ai înţeles etc. Mai multă incoerenţă ca în această zonă... eu nu am văzut. Eu, ca jurnalist, sunt extrem de fericit. De ce? Pentru că nu am poziţia de a fi amabil, de a avea multă răbdare cu actualul guvern", a adăugat realizatorul TV.

Rareş Bogdan, amintiri din timpul protestelor din Piaţa Victoriei

Rareş Bogdan a fost singurul realizator TV de prime-time care a mers în mijlocul protestatarilor din Piaţa Victoriei în scandalul OUG 13. Jurnalistul a fost bine primit de oamenii din stradă, lucru despre care a vorbit la interviurile DC News.

"Dacă nu era Klaus Iohannis, începând cu 18 ianuarie lucrurile derapau complet. Strada nu reacţiona fără ca preşedintele să reacţioneze anterior străzii. Românii au nevoie de cineva care să le dea exemplu. Oamenii care au ieşit în stradă nu au avut lideri. Klaus Iohannis s-a opus unui derapaj grav al PSD. În acel moment, strada a înţeles. Strada nu poate ghici ce se întâmplă. Trebuie să comunice televiziunile, presa online, liderii politici să afirme lucruri pentru ca ei să înţeleagă ce se întâmplă. Dacă oamenii nu vedeau că Florin Iordache face conferinţă de presă la ora 22:30, nu aveau cum să iasă în stradă. Strada a reacţionat cum se cuvine şi a făcut-o foarte bine", a spus Rareş Bogdan.

"Oamenii nu au protestat împotriva PSD, nu au contestat alegerile. Eu am fost în stradă, fiind singurul realizator TV de prime-time din România care a intrat în mijlocul unei pieţe de 150.000 de oameni. Am stat de vorbă cu ei ore în şir. Strada nu contesta dreptul PSD de a guverna. PSD trebuie să existe pentru că se potriveşte unui anumit tip de electorat şi este absolut normal să fie aşa. În schimb, PSD are două comportamente - unul în normalitate şi unul când i se umflă capul. PSD, dacă avea 40% la alegeri, avea un comportament coerent şi încerca să guverneze", a adăugat realizatorul emisiunii "Jocuri de putere".

„Dragnea lucrează pe modelul Tsipras"

Rareş Bogdan a acordat un interviu pentru DC News, unde l-a criticat vehement pe Liviu Dragnea.

"Scriu următorul bileţel şi îl las aici, la DC News: Liviu Dragnea nu va ajunge niciodată preşedintele României. După perioada ianuarie-februarie 2017, este singurul politician care a încasat o cădere dură. Liviu Dragnea are astăzi un ridicol de 11% cotă de încredere. Sorin Grindeanu care, culmea, a semnat OUG 13, are în continuare, 32%. PSD are în continuare peste 40%", a declarat Rareş Bogdan.

"Uite, prin intermediul vostru, îl invit la un interviu. (...) Ţineţi minte ce vă spun: Liviu Dragnea are un singur gând. Modelul pe care lucrează este Tsipras. Problema lui este că şi Victor Ponta vrea acelaşi lucru", a dezvăluit jurnalistul.

"Eu am văzut un Liviu Dragnea până la alegeri şi un Liviu Dragnea ulterior. Astăzi, el este personajul care vrea să devină un Traian Băsescu şi este mai talentat decât fostul preşedinte şi decât Victor Ponta. Liviu Dragnea nu doreşte altceva decât îndepărtarea propriilor concurenţi din partid, în frunte cu Victor Ponta. Cred că duşmanului lui principal nu este Klaus Iohannis, ci fostul premier. (...) Liviu Dragnea s-a comportat impecabil în campania electorală. A fost foarte coerent, extrem de aplicat şi a plăcut. Deci Liviu Dragnea a convins în campanie. După câştigarea alegerilor, Liviu Dragnea s-a schimbat într-un mod radical", a precizat realizatorul Realitatea TV.

Lovitură pentru Realitatea TV. "Guvernul Grindeanu nu a cerut aşa ceva"

O cititoare l-a întrebat pe Rareş Bogdan dacă ştie de ce nu se mai vede Realitatea TV la Roma.

" Pentru că domnul Terteleac, proprietarul televiziunii Dacia TV, a considerat, fără ca Sorin Grindeanu să îi ceară, în momentul în care a primit o finanţare de la Guvernul României pentru televiziunea din Diasporă, să nu mai emită Realitatea TV pentru că este critică la adresa Executivului. Este un spirit pupincurist, tipic românesc, care nici măcar nu a fost cerut de Guvernul Grindeanu. Nu a condiţionat acordarea banilor prin scoaterea Realitatea TV din grilă. A scos postul nostru de televiziune şi a introdus Taraf TV. Voi fi la Roma, pe 2 mai, pentru a introduce Realitatea TV în alte grile. Realitatea TV nu cere bani, vrea doar preluare", a declarat Rareş Bogdan la interviurile DC News.

Rareş Bogdan, amendat usturător de CNA

Realizatorul TV a vorbit despre Consiliul Naţional al Audiovizualului şi despre amenzile pe care Realitatea TV le-a primit din cauza emisiunii sale.

"Nu am încredere nici în CNA, nici în DNA. CNA este o instituţie dominată de politic. Unii dintre oamenii de acolo sunt de bună-credinţă, dar zona politică îi împinge în a face presiuni şi în a tracasa realizatorii de dreapta, aşa cum sunt eu. (...) Din 11 persoane de la CNA, avem 8 care sunt trup şi suflet în majoritatea parlamentară şi pot fi demişi oricând de către Parlament după modelul demiterii guvernatorului Deltei Dunării din urmă cu câteva zile", a zis Rareş Bogdan.

După ultima amendă dată de CNA, jurnalistul a spus că îi vine să se lase de presă. Întrebat când s-a simţit cel mai nedreptăţit, Rareş Bogdan a declarat: "În timpul guvernării Ponta, atunci când eram amendat la fiecare şedinţă CNA. Am acumulat amenzi în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Le-am contestat pe toate şi am câştigat în instanţă 60% dintre ele. (...) Am primit între 20 - 150 plângeri pe emisiune, iar mulţi dintre cei care îmi făceau plângeri, de exemplu din Comisia de Cultură a Parlamentului, membrii PSD, unii dintre ei actuali miniştri, alţii foşti parlamentari trecuţi la PRU, au recunoscut că nici măcar nu făceau acele plângeri. Biroul de presă al PSD făcea plângerile respective, iar ei le semnau. Forţa unui parlamentar pentru membrii CNA este foarte mare. Dacă sesizarea vine de la un simplu cetăţean... e una. Atunci când vine de la un vicepreşedinte de Comisie sau de la un parlamentar influent care are sigla PSD în spate, discutarea acelei speţe în şedinţa CNA este mult mai rapidă. În prezent, CNA nu mai este la fel de agresiv ca în epoca Ponta. În schimb, cred că în cotinuare membrii CNA fac gesturi de simpatie faţă de partidul majoritar şi faţă de Guvern".

Rareş Bogdan, despre intrarea sa în politică. Ce anunţ a făcut

Rareş Bogdan a fost întrebat dacă vrea să intre în politică. "În actualele partide nu m-aş înscrie! Nu cred că mai au viitor. Din păcate, PNL este incoerent. Dacă Dacian Cioloş intra în PNL, acest partid poate scotea peste 30% la alegeri. În condiţiile date... PNL s-a prăbuşit pur şi simplu. Continuă să fie incoerent, continuă să-şi caute liderii. Pe de altă parte, USR este una dintre cele mai mari dezamăgiri postdecembriste pentru oamenii din zona dreptei deoarece s-a arătat ca o construcţie făcută la întâmplare, cu idei frumoase, dar fără coerenţă organizatorică", a spus Rareş Bogdan la DC News.

Rareş Bogdan, în apărarea lui Năstase: ITF a provocat intenţionat

Rareş Bogdan îi ţine partea lui Ilie Năstase în scandalul de la FED Cup. Jurnalistul susţine că Federaţia Internaţională de Tenis, prin alegerea unui observator britanic, a greşit şi a provocat intenţionat. Jurnalistul a vorbit despre incidentele în care a fost implicat fostul număr 1 mondial al tenisului, Ilie Năstase.

„L-am apărat pe Ilie pentru că am fost acolo şi am văzut ce s-a întâmplat. Ilie Năstase a luat apărarea publicului. Cred că cei de la Federaţia Internaţională de Tenis au greşit în momentul în care au venit cu un observator britanic la un meci în care juca România contra Marii Britanii. Cred că au provocat şi au făcut-o intenţionat. Asta nu înseamnă că voi aproba vreodată limbajul folosit de Ilie, dar Ilie aşa a fost întotdeauna, ăsta este Ilie", a spus realizatorul TV.

Rareş Bogdan a criticat atitudinea pe care românii o au faţă de gloriile ţării.

„Noi nu putem să ne demolăm toate miturile. Pe Mutu l-am făcut drogoman noi, înainte de a îl face britanicii, pe Ilie îl facem necivilizat. La fiecare om te poţi uita la lucrurile bune pe care le-a făcut pentru ţară şi lucrurile mai puţin bune. Câte valori avem noi recunoscute la nivel internaţional? Ilie Năstase, Hagi, Nadia Comăneci, Gică Popescu, Mutu. Pe unul l-am băgat în puşcărie înainte de a câştiga alegerile şi i-am omorât tatăl prin asta, pe celălalt îl înjurăm şi facem glume pe internet că nu e foarte cooerent în exprimare (n.r. Gică Hagi), uitând să spunem că este cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România.", a declarat Rareş Bogdan în cadrul interviului acordat DC News. Deşi nu este de acord cu limbajul pe care l-a folosit fostul tenismen, Rareş Bogdan crede că „nu trebuie să îl aprobăm, dar nici să îl demolăm, nu sunt de acord cu demolarea lui. Cu apostrofarea, da".

Ilie Năstase şi-a apărat publicul, susţine jurnalistul. „Sunt de acord cu reacţia lui în primă fază legată de aşa zisa atmosferă impardonabilă făcută de spectatori. Nu a fost aşa, am fost în tribună, am văzut cu ochii mei. N-am auzit dialogul ulterior, am văzut reacţiile, erau 2500 de români. Ilie şi-a apărat publicul. A apărat publicul românesc pentru că nejucătorul căpitan al echipei britanice şi arbitrul de scaun au exagerat. Nu a fost nimic altceva. Mă duc de cinci ani la Roland Garros. M-am întâlnit de cel puţin trei ori acolo cu Ilie Năstase şi am văzut ce zeu e. E zeu Ilie la Paris. Noi niciodată nu o să îl apreciem cum îl apreciază parizienii sau spectatorii de la Roland Garros. Nu poţi să ceri unei ţări latine şi unui public în care fierbe sângele să se comporte, cum a spus Ilie, ca la teatru".

Rareş Bogdan demontează Liga Vestului: "O prostie, o intoxicare"

Realizatorul Realitatea TV a vorbit despre alianţa care anumite persoane din PNL, USR şi alte partide ar pune-o la cale pentru unificarea dreptei. Alianţa ar urma să se numească "Liga Vestului".

Această alianţă ar urma să se construiască cu sprijinul liderilor a cinci oraşe din vestul României, Oradea, Timişoara, Cluj, Arad şi Sibiu, printre care Ilie Bolojan, Nicolae Robu, Emil Boc sau Gheorghe Falcă. "Liga Vestului" ar viza direct Guvernul şi ar urma să demareze un atac la proiectul guvernamental de impozitare la sursă a marilor investitori străini, potrivit informaţiilor apărute în presă.

Jurnalistul Rareş Bogdan a declarat, pentru DCNews, că această Ligă a Vestului este "o prostie, o intoxicare". "Sunt un ardelean 100% care iubeşte Transilvania într-un mod cum poţi să-ţi iubeşti numai familia, dar care nu va uita niciodată să mulţumească celor din Sud şi celor din Moldova fiindcă au eliberat pământul meu. Fără 840.000 de români prost echipaţi şi prost antrenaţi care au eliberat Ardealul, Ardealul nu putea să se unească cu România. Eu sunt un ardelean care iubeşte locurile acelea, dar cred numai în România dodoloaţă. Nu aş milita niciodată pentru regionalizare", a spus Rareş Bogdan.

Jurnalistul a subliniat că "publicul din Ardeal rămâne unul de dreapta, PSD-ul nu are cum să câştige vreodată în Ardeal cu retorica desuetă, pentru că în Ardeal nu merge doar cu sectorul public, cu ajutoare sociale şi cu păstrarea captivă a unui public de sute de mii de oameni. Oamenii din Ardeal au alt exemplu, au avut exemplul saşilor, exemplul ungurilor, au învăţat foarte mult din asta".