NEWS ALERT Reglare de conturi în PSD Cluj. Fost consilier local, de 18 ani în partid, exclus după ce l-a criticat pe Dragnea

de Mircea Tatar, 25 iulie 2017, 12:43

Un fost consilier local din Cluj al PSD a fost exclus din partid de noua conducere pro-Dragnea fără să fie invitat la şedinţă. A fost exlus din PSD şi un om important din echipa Aureliei Cristea.

Organizaţia municipală Cluj-Napoca a PSD a decis în şedinţa de luni să-l excludă din partid pe Gabriel Oniga, fost consilier local la Cluj-Napoca până în iunie 2016, pentru lipsă de activitate şi neplata cotizaţiei.

Gabriel Oniga a declarat pentru ZIUA de CLUJ că nu i s-a adus nimic oficial la cunoştinţă şi că a aflat despre acest lucru de la un coleg de partid care i-a dat un telefon. Acesta a respins acuzaţiile care i se aduc de actuala conducere a PSD Cluj şi a spus că va ataca decizia PSD Cluj-Napoca, pentru că nu s-ar fi respectat Statutul partidului în acest caz.

"Acest motiv invocat nu poate duce la exlcuderea din partid. Dacă e s-o luăm pe activitate, cât au fost ei prezenţi în media şi cât am fost eu? Eu tot pesedist o să rămân, că o vrea Horia Nasra sau Vasile Ilea sau nu ştiu care, sau nu, pentru că ei sunt absolut trecători.

Ei ar fi trebuit să-mi dea o mustrare, un avertisment scris, înainte de excludere, eu nici măcar nu am fost chemat la şedinţă, nu am primit nimic oficial, aştept să primesc un document oficial, după care o să contest decizia la forurile statutare din partid. Pe mine m-a sunat cineva şi m-a întrebat dacă am auzit că am fost exclus. Iar acum nu-mi răspunde nimeni la telefon", a declarat Gabriel Oniga.

Întrebat care ar putea fi motivul real al excluderii sale şi dacă a avut divergenţe cu actuala conducere, Gabriel Oniga a răspuns:

"Eu am avut întotdeauna o divergenţă de opinie cu actuala structură şi formă de conducere a partidului, mai precis cu Dragnea. Şi se pare că delictul de opinie se sancţionează în partid".

Odată cu Gabriel Oniga a fost exclus din PSD şi Mihnea Stoica, fost candidat al PSD Cluj-Napoca pentru postul de consilier local la alegerile din iunie 2016.

Mihnea Stoica este politolog şi cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Politice şi a făcut parte din echipa fostului preşedinte al PSD Cluj-Napoca Aurelia Cristea.

Contactat de ZIUA de CLUJ pentru a explica motivele acestor excluderi, preşedintele interimar al PSD Cluj-Napoca, senatorul Vasile Ilea a spus că va face declaraţii pe această temă doar după ce deciziile de excludere vor fi transmise oficial celor doi.