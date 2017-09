Politica

Rovana Plumb: Dosarul Belina, un atac pentru destabilizarea statului de drept

de mediafax, 28 septembrie 2017, 15:50

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, joi, că nu demisionează, susţinând că dosarul Belina este un atac la adresa guvernului, a PSD, un atac pentru destabilizarea statului de drept şi a ordinii constituţionale.

"Am văzut dosarul, dar nu pot să vă dau niciun detaliu din dosar. Pot să vă spun cu fermitate şi cu toată sinceritatea că nu sunt vinovată, nu am încălcat legea, ambele hotătâri de guvern sunt date cu respectarea legislaţiei. Consider că e un atac la guvern, consider că e un atac la PSD, consider că este un atac pentru destabilizarea statului de drept şi a ordinii constituţionale. Voi veni la Comisia juridică şi-mi voi expune punctul de vedere", a declarat Rovana Plumb, după ce şi-a studiat dosarul aflat la Comisia juridică din Camera Deputaţilor.

Ea a mai spus că avocaţii săi vor studia în continuare dosarul.

Întrebată dacă dosarul Belina afectează imaginea Executivului, ministrul delegat pentru fonduri europene a spus: "Consider că nu afectează dosarul Belina. Probabil că s-a încercat lucrul acesta".

De asemenea, Plumb a spus că nu va demisiona din funcţie, aşa cum ceruse preşedintele Klaus Iohannis. "Eu nu am nicio calitate procesuală în acest dosar şi de aceea nu îmi dau demisia, nu pentru faptul că nu aş avea nicio calitate procesuală, ci în primul rând pentru faptul că nu am încălcat nicio lege şi sunt nevinovată", a mai spus Rovana Plumb.

Ea a precizat că nu a avut o discuţie cu premierul Mihai Tudose pe această temă.

Rovana Plumb a studiat dosarul, împreună cu un avocat, vreme de circa patru ore.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a fost pusă sub urmărire penală de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina", dosar în care DNA cere şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Procurorii cer urmărirea penală pentru Rovana Plumb în legătură cu săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în exercitarea funcţiei ministeriale.