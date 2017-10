Politica

Rovana Plumb, întrebată dacă e supărată pe Tudose: În politică nu sunt supărări

de mediafax, 13 octombrie 2017, 10:23

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat, după şedinţa CExN în care şi-a prezentat demisia ca urmare a solicitării premierului Tudose, că în politică nu există supărări, ea precizând că demisia are doar motivaţie politică.

Publicitate

„Am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit şi pentru că sunt un om bun de partid şi pentru că acest partid a câştigat încrederea în milioane de oameni prin programul pe care noi l-am prezentat, acest program trebuie în continuare să fie pus în aplicare. Nu am renunţat la demisie, demisia este un act unilateral şi nu mă joc şi sunt fermă în momentul în care iau o decizie. Am spus-o la începutul şedinţei CExN, mi-am menţinut-o (...) Demnitatea este ceea ce ne rămâne", a spus Rovana Plumb, la ieşirea din sediul PSD.

Întrebată dacă este supărată pe premierul Tudose, Plumb a spus: „În politică nu există supărări. În politică trebuie să-şi vezi de drumul tău. Întotdeauna voi rămâne membră a PSD şi mă mândresc cu asta".

Chestionată dacă premierul Tudose a greşit susţinând public ideea remanierii sale, Plumb a spus că întotdeauna a vorbit în partid, în forurile statutare. „Nu m-am exprimat public, nu am acuzat pe nimeni. Sigur că de aceea nu mi-am exprimat punctul de vedere decât în cadrul CExN", a spus Plumb.

Întrebată ce s-a întâmplat din momentul în care CExN a votat susţinerea sa în funcţia de ministru, după acuzaţiile făcute de DNA privind Dosarul Belina, şi până în acest moment, când a demisionat, Plumb a răspuns: „Ceea ce s-a schimbat... Sunt mai mulţi factori la care nu aş vrea să fac referire în momentul de faţă, dar vreau să vă asigur că nu există o motivaţie decât politică, pentru că nu vreau şi nu mi-am dorit niciodată să punem sub semnul întrebării guvernarea".

„Nu am vorbit de presiune politică, am spus că sunt un om de partid şi am spus că întotdeauna voi respecta ceea ce românii ne-au încredinţat prin votul lor", a mai spus Rovana Plumb.