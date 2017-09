Politica

Rovana Plumb: Nu sunt vinovată. Întotdeauna am respectat legea şi o voi respecta

de mediafax, 25 septembrie 2017, 15:29

Ministrul delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, că este nevinovată, precizând că nu intenţionează să demisioneze din Executiv în condiţiile în care întotdeauna s-a ”gândit la România”, iar absorbţia fondurilor europene este vitală în acest moment.

"Nu sunt vinovată. Întotdeauna am respectat legea şi o voi respecta. În timpul mandatului pe care l-am execitat, în diversele funcţii pe care le-am avut, am acţionat cu bună credinţă şi cu maximă responsabilitate şi seriozitate pentru a le apăra drepturile românilor. În ceea ce priveşte demisia, nu consider să demisionez, atât timp cât întotdeauna m-am gândit la România. În primul rând pentru că nu am făcut nimic greşit, nu sunt vinovată, am respectat legea şi absorbţia fondurilor europene în acest moment este vitală şi trebuie să existe continuitate şi voi proceda în consecinţă", a spus, la rândul ei, Rovana Plumb.

Întrebată de ce Executivul a dat hotărâre de guvern şi nu a dat un proiect de lege, Rovana Plumb a precizat că a fost vorba despre un act normativ, deci ar fi trebuit prin HG.

"Niciodată nu am lucrat sub presiune şi nici nu voi lucra sub presiune şi nimeni nu mi-a cerut niciodată nimic", a mai spus Rovana Plumb, întrebată dacă i-a cerut cineva să semneze acel document.