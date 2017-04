Politica

Scandal în Senat. Reprezentanţii USR îl acuză pe Şerban Nicolae de limbaj înjurios

de mediafax, 03 aprilie 2017, 16:03

Senatorii USR membri ai Biroului Permanent au părăsit luni sala de şedinţe, după ce ar fi primit injurii din partea senatorului PSD Şerban Nicolae.

"Este vorba de afirmaţiile făcute de domnul Şerban Nicolae, preşedintele Comsiei juridice, care a adresat mai multe cuvinte, nu vreau să le repet în acest moment. O să le regăsiţi în stenograma acestei şedinţe, referitoare la nişte afirmaţii pe care le-aş fi făcut săptămâna trecută într-o conferinţă de presă, în care am vorbit despre modul în care domnia sa a blocat nominalizările membrilor societăţii civile care trebuie să facă parte din CSM. (...) Dacă veţi citi stenograma veţi vedea că sunt nişte cuvinte chiar injurioase", a declarat senatorul USR Mihai Goţiu.

Senatorul USR critică şi atitudinea pe care a avut-o preşedintele Senatului.

"Nu a vrut să mă nominalizeze, l-am rugat să îmi spună dacă e vorba despre mine în acele declaraţii, moment în care domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu a spus că nu mi-a dat cvântul, am semnalat faptul că mă consider vizat şi unii oameni din sală, inclusiv colegi de partid ai domnului Şerban Nicolae au considerat că eu sunt cel vizat, moment în care domnul Tăriceanu mi-a tăiat microfonul. Consider că este un abuz al majorităţii", a mai spus Goţiu.

Grupul parlamentar al USR va sesiza incidentul, în scris, la Biroul Permanent al Senatului.

Nicuşor Dan: PSD să se delimiteze de Şerban Nicolae; USR va sesiza Comisia de disciplină şi BP

USR va sesiza Comisia de disciplină şi BP al Senatului în cazul senatorului PSD Şerban Nicolae, a declarat, luni, liderul acestei formaţiuni, Nicuşor Dan, care şi-a exprimat totodată speranţa ca PSD se va delimita de Şerban Nicolae, a cărui atitudine a catalogat-o drept „incalificabilă".

„Rolul Parlamentul este ca toate categoriile de cetăţeni să fie reprezentate într-o dezbatere civilizată din care să reiasă soluţiile cele mai bune pentru societate. Ce s-a întâmplat azi în şedinţa BP a fost să coborâm mult sub un nivel chiar de demnitate umană şi asta este total incalificabil", a spus Nicuşor Dan.

„USR va face o sesizare către Comisia de disciplină (Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, n.r.), apoi către Biroul permanent şi eu am speranţa că partidul din care vine domnul Şerban Nicolae se va delimita de acesta pentru că nu se poate să discutăm în modul ăsta în Parlament. Contează limbajul şi nivelul de civilitate pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi în instituţia asta", a adăugat Nicuşor Dan.