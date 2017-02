Politica

Scandal între reprezentanţii dreptei la Cluj. Liberalul Alin Tişe versus Mihai Goţiu - USR

de Mircea Tatar, 09 februarie 2017, 17:51

Vicepreşedintele PNL Alin Tişe a criticat în termeni duri modul în care USR a înţeles să facă politică şi i-a acuzat pe reprezentanţii noii forţe politice de ipocrizie. Unul dintre cei vizaţi, senatorul Mihai Goţiu, respinge acuzaţiile.

Prezent joi dimineaţa la postul de radio Realitatea FM Cluj, liderul liberal, care este şi şef al CJ Cluj, a vorbit de faptul că salariul unui preşedinte de consiliu judeţean este mult mai mic decât venitul unui şef al parlamentului României.

„Şi ca să comparăm salariile, am văzut că zilele acestea se discută foarte mult despre colegul nostru, în ale politicii evident, domnul senator de la USR care a adormit în plenul parlamentului, Mihai Goţiu. Ei bine vreau să ştiţi că în calitatea lui de vicepreşedinte al Senatului României, are undeva o indemnizaţie de vreo 14.000 de lei pe lună, la care mai adăugaţi încă vreo 10.000 de lei suma forfetară, încă 4.000 de lei pentru maşină, încă 4.000 de lei pentru cazarea în Bucureşti, maşină la dispoziţie, şofer, secretară, tot ce are la dispoziţie, veniturile ajung undeva la 17.000 de lei pe lună, asta însemnând în euro undeva la 4.000 şi ceva de euro, iar un preşedinte de consiliu judeţean are 4.000 şi ceva de lei", a spus Alin Tişe.



„Ei bine eu am spus la un moment dat că aştept cu nerăbdare, pentru că el (n.red. - Mihai Goţiu) a fost un aprig adversar al parlamentarilor şi politicienilor, despre care spunea dânsul că sunt plătiţi pe nedrept şi că nu fac treabă, ca toată această sumă suplimentară pe care o blama când era opozantul parlamentarilor, aştept să fie dată mai departe, să renunţe la salariu, pentru că a spus să salariile parlamentarilor sunt incredibil de mari şi nu le justifică nimeni, şi n-am auzit s-o fi făcut", a mai afirmat Alin Tişe.

Vicepreşedintele PNL i-a acuzat pe reprezentanţii USR de „ipocrizie", pentru că una au vorbit când erau activişti civici şi alta fac acum când sunt parlamentari.

„După ce dormi în parlament ca şi vicepreşedinte al Senatului, vii şi te justifici că era plictisitor bugetul. În loc să se bată pentru bugetul Clujului şi să solicite prin amendamente bani pentru proiectele Clujului. Pe mine această ipocrizie mă deranjează la aceşti oameni care stau şi critică că nimic nu este bun şi când trebuie să demonstreze că ei sunt altfel, uitaţi ce fac. Acum clujenii pot să vadă, au votat USR-ul, să vadă ce au votat (...) Ni s-a spus că vor face o altfel de politică. O altfel de politică este să dormi în parlament şi să stai cu pancartele în parlament, să umbli după oameni şi să-i filmezi?", s-a întrebat retoric şeful forului judeţean clujean.

În replică, senatorul Mihai Goţiu susţine că a aţipit doar în parlament pe fondul oboselii şi nu din cauză că s-ar fi plictisit în forul legislativ.

„ Oamenii pot să facă şi au cam făcut diferenţa între ce înseamnă să aţipeşti în parlament din cauza oboselii cauzate de munca efectivă şi de nopţi nedormite în timpul unui asalt asupra justiţiei, şi în aceeaşi perioadă în care s-a lucrat la amendamentele la buget şi adormitul pentru că unii se plictisesc şi nu au altceva de făcut. Oamenii au făcut zilele acestea diferenţa şi mesajele pe care le-am primit mi-au dovedit asta. În plus pot să facă diferenţa dacă e sau nu la fel, modul în care mi-am asumat până la urmă greşeala", a explicat senatorul USR Mihai Goţiu.

Goţiu a respins şi acuzaţiile de „ipocrizie" lansate de Alin Tişe, afirmând că acesta se grăbeşte să tragă concluzii.

„Domnul Tişe se grăbeşte să facă afirmaţiile acestea, pentru că în primul rând nu toată lumea are venituri aşa mari, e vorba doar de funcţia mea, de vicepreşedinte al Senatului, celelalte salarii ale parlamentzarilor sunt undeva pe la 1.200-1.300 de euro. Funcţia mea presupune oricum o muncă cel puţin dublă, faţă de încărcătura unui deputat sau senator. Practic trebuie să aştepte câteva luni, o jumătate de an, un an, să vadă modul în care folosim aceşti bani, dacă îi folosim în interesul cetăţenilor sau nu. Salariile nesimţite nu se refereau la suma în sine, ci la faptul că de pe urma acestor bani cetăţenii nu obţineau cine ştie ce beneficii", a mai precizat Mihai Goţiu.