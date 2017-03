Politica

Scandal politic pe împărţirea banilor către primăriile din judeţ

de Mircea Tatar, 09 martie 2017, 21:15

Împărţirea celor 40 de milioane de lei ai Clujului către comunele şi oraşele din judeţ a generat o reacţie politică vehementă din partea conducerii PSD Cluj. Interesant este faptul că în interiorul Consiliului Judeţean Cluj, forul care a împărţit banii, schimburile de replici între aleşii PSD şi cei ai PNL au fost mult mai temperate.

Chiar în timp ce în CJ Cluj se discuta proiectul de hotărâre, conducerea PSD Cluj, prin Biroul de presă, dădea un comunicat războinic la adresa PNL Cluj.

„Cum se împarte banul public în județul Cluj? Cu carnetul de partid!

Două măgării într-un interval de șapte zile, marca PNL Cluj: sub

mandatul primarului Emil Boc un chioșc costă 55.000 euro iar sub

conducerea președintelui Consiliului Județean, Alin Tișe, banii sunt

repartizați după culoarea carnetului de partid.

Printr-un proiect de hotărâre semnat de președintele Consiliului

Județean Cluj, Alin Tișe, privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei

constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate

din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea

arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,

Executivul județean împarte POLITIC banii publici în județul Cluj,

discriminând localitățiile care nu au votat primari ai PNL în iunie

2016.

După ce în vara anului trecut Alin Tișe intimida primarii PSD

trimițându-le o scrisoare în care-i îndemna să fie atenți la comunicarea

politică, astăzi împarte banii publici după bunul plac, pe criteriul

carnetului de partid.

Conform respectivei hotărâri, cei 40.000 de lei se împart astfel:

• CÂMPIA TURZII (PNL) - 1.137

• DEJ - 720

• GHERLA - 720

• TURDA - 720

• HUEDIN (PNL) - 1037

• AGHIREȘU (PNL)- 570

• AITON -360

• ALUNIȘ (PNL) - 510

• APAHIDA - 360

• AȘCHILEU - 360

• BACIU - 360

• BĂIȘOARA (PNL) - 510

• BELIȘ - 360

• BOBÂLNA ¬- 360

• BONȚIDA (PNL) - 570

• BORȘA (PNL) - 510

• BUZA (UDMR) - 740

• CĂIANU - 350

• CĂLĂRAȘI (PNL) - 570

• CĂLĂȚELE (PNL) - 510

• CĂMĂRAȘU - 355

• CĂPUȘU MARE (PNL) - 570

• CĂȘEIU - 360

• CĂTINA - 360

• CEANU MARE - 360

• CHINTENI - 360

• CHIUEȘTI (PNL) - 510

• CIUCEA (PNL) - 510

• CIURILA (PNL) - 510

• CÎȚCĂU (PNL) - 510

• COJOCNA - 360

• CORNEȘTI - 360

• CUZDRIOARA - 360

• DĂBÂCA (PNL) - 510

• FELEACU - 358

• FIZEȘU GHERLII - 510

• FLOREȘTI (PNL) - 208

• FRATA (PNL) - 510

• GEACA (PNL) - 520

• GILĂU - 360

• GÎRBĂU (PNL) - 570

• IARA (PNL) - 510

• ICLOD - 360

• IZVORU CRIȘULUI (UDMR) - 750

• JICHIȘU DE JOS - 360

• JUCU - 360

• LUNA - 360

• MĂGURI RĂCĂTĂU (PNL) - 510

• MĂNĂSTIRENI - 360

• MĂRGĂU- 360

• MĂRIȘEL - 360

• MICA - 360

• MIHAI VITEAZU (UDMR) - 750

• MINTIU GHERLII - 360

• MOCIU (PNL) - 520

• MOLDOVENEȘTI - 750

• NEGRENI (PNL) - 510

• PALATCA (PNL) - 510

• PANTICEU - 360

• PETREȘTII DE JOS (PNL) - 510

• PLOSCOȘ (PNL) - 510

• POIENI (PNL) - 510

• RECEA CRISTUR (PNL) - 510

• RÎȘCA (PNL) - 510

• SĂCUIEU - 360

• SĂNDULEȘTI - 360

• SĂVĂDISLA (UDMR) - 750

• SIC (independent 2016) - 740

• SÂNCRAIU (UDMR) - 760

• SÂNMĂRTIN - 360

• SÎNPAUL (PNL) -510

• SUATU (UDMR) - 750

• TRITENII DE JOS - 360

• TURENI (PNL) - 570

• ȚAGA (PNL) - 510

• UNGURAȘ (UDMR) - 750

• VAD (PNL) - 510

• VALEA IERII (PNL) - 510

• VIIȘOARA - 360

• VULTURENI (PNL) - 515", a transmis Biroul de presă al PSD Cluj.

Între timp, în forul judeţean, reprezentanţii PSD nu au fost la fel de categorici. Au vorbit într-adevăr de o discrepanţă în alocarea fondurilor între localităţi şi au propus o compensare prin proiectul de buget către UAT-urile care au primit mai puţini bani. Dar pe de altă parte au şi propus unele amendamente de schimbare a unor sume de la unele comune la altele, care le-au fost acceptate.

În final, proiectul a fost votat, după aprobarea acelor amendamente, cu 21 de voturi pentru, 7 abţineri şi 3 consilieri care nu au votat, cu precizarea şefului CJ Cluj, Alin Tişe, că este dispus să discute orice altă formulă de alocare a acestor bani.

De altfel, întrebat în emisiunea „1 la 1", de la Realitatea FM Cluj, cum comentează comunicatul PSD Cluj, Alin Tişe s-a declarat surprins.

„Sunt surprins de ce aud, pentru că eu am stabilit această alocare împreună cu PSD-ul. Această sumă a fost repartizată după ce a avut loc o discuţie cu toate partidele, cu toţi liderii de grup, inclusiv cu cei de la PSD, iar alocările către unele primării conduse de primari PSD s-au făcut după o consultare şi un accept din partea PSD. De asta sunt surprins de acest lucru, pentru că astăzi, în şedinţa Consiliului Judeţean, cu excepţia faptului că au dorit să mute anumite sume foarte mici de la o comună la alta, cei de la PSD nu au avut de obiectat nimic.

Toate partidele au fost de acord cu acest mod de repartizare pentru că el a avut în vedere mai multe considerente. În primul rând să existe solicitări din partea primarilor,. 2. Să existe proiecte care să necesite a fi cofinanţate sau arierate care ar trebui să fie plătite la nivelul comunelor, priorităţi date de investiţii în apă, canalizare, drumuri comunale, şcoli, grădiniţe, spitale, unde erau, cămine culturale", a spus Alin Tişe.

Tişe a fost întrebat şi de ce un oraş ca Turda care are primar PSD a primit mai puţini bani decât Câmpia Turzii, care are primar PNL.

"Turda este un oraş mai bogat decât Câmpia Turzii, cu un buget dublu sau chiar triplu faţă de Câmpia Turzii. Am avut în vedere necesitatea ajutorării unei comunităţi mai sărace. La fel cum am avut în vedere şi la Huedin, care este cel mai mic oraş, de fapt singurul oraş din judeţ, care are cel mai mic buget", a explicat Tişe.

Pe de altă parte, Tişe a arătat că niciodată nu sunt suficienţi bani ca să mulţumească pe toată lumea.

"E evident că fiecare comunitate are priorităţile ei şi vă asigur că de fiecare dată când facem alocări de bani, au proiecte mult peste cât putem noi să dăm. Aceasta a fost o formulă pe care noi am gândit-o, tinând cont de gradul de încasare la buget, de bugetul propriu, inclusiv numărul de proiecte şi posibilitaea de a le cofinanţa. Am încercat să scoatem cât putem politicul din aceste discuţii şi să discutăm de proiecte, am avut o deschidere totală, ca dovadă că şi în plen au fost mici propuneri de schimbări din partea PSD, care au fost acceptate".

Remus Lăpuşan, liderul grupului de consilieri PSD din CJ Cluj, care a participat la discuţiile despre împărţirea acestor bani, cu Alin Tişe şi cu Vakar Istvan, a spus în aceeaşi emisiune că a semnalat mai demult că există o discrepanţă între localităţi.

"Discuţiile le-am avut şi acum trei săptămâni şi acum două săptămâni şi am spus că este prea mare discrepanţa între primăriile cu primari PNL şi cele cu primari PSD. Domnul Tişe a propus o formulă de alocare a acestor bani, iar poziţia mea a fost că este o discrepanţă mare între comunele PSD şi comunele PNL. Noi nu am votat-o şi au fost colegi care s-au şi abţinut", a afirmat Lăpuşan.

Liderul consilierilor PSD din forul judeţean a precizat că are o propunere mai bună de alocare a acestor bani pe viitor, şi anume ca toate comunele să primească aceleaşi sume.

Aceşti bani care vin de la bugetul central, din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit încasat, sunt repartizaţi în fiecare an de către Consiliul Judeţean (CJ) Cluj către oraşele şi comunele din judeţ, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.